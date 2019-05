DAZN in der App und auf der PS4: Wo kann ich DAZN schauen?

Die Streaming-Plattform DAZN bietet eine Vielzahl an Live-Sportevents an. Aber wo könnt ihr den Streaming-Dienst überall nutzen? SPOX zeigt euch, wie ihr DAZN auf den verschiedenen Geräten und Plattformen abrufen könnt.

DAZN im Internet oder als App

DAZN ist ein Online Streaming-Dienst, dementsprechend könnt ihr alle von DAZN angebotenen Programme über den Browser eurer Wahl auf dem PC, Tablet oder Laptop problemlos verfolgen. Hier findet ihr alle Informationen zu DAZN.

Falls ihr von unterwegs Livesport schauen wollt, könnt ihr euch im Apple- oder Google-Play-Store die offizielle DAZN-App aufs Handy laden. So könnt ihr auch auf dem kleinen Bildschirm alle Sport-Highlights eurer Wahl verfolgen.

Einzig Nutzer von Windows-Smartphones, Blackberry oder iPad 1 können leider nicht auf DAZN zugreifen.

DAZN mit PS4 oder Xbox One auf TV schauen

Falls ihr DAZN aber auf dem großen Bildschirm genießen wollt, benötigt ihr entweder einen Smart TV mit Internetanschluss oder entsprechende Geräte, mit denen ihr den Streaming-Dienst als App auf den TV projizieren könnt.

Gerät Wie öffne ich DAZN? PlayStation 4 Die App ganz einfach im PlayStation Store kostenlos herunterladen. XboxOne Die App ganz einfach im Microsoft Store kostenlos herunterladen. Apple TV DAZN könnt ihr auch mit Apple TV öffnen, allerdings funktioniert das nur mit Geräten ab der 4. Generation. Amazon Fire TV Stick Den Stick an den TV anschließen und dank der App DAZN auf dem großen Bildschirm schauen. Google HDMI-Stick Den Stick an den TV anschließen und mithilfe der Chromecast-App DAZN auf dem Handy öffnen und auf den großen Bildschirm übertragen.

DAZN: Die Champions League und Europa League live auf DAZN

In der Saison 2018/19 besitzt DAZN die Rechte an zahlreichen europäischen Top-Ligen, so könnt ihr ausgewählte Spiele der Serie A, Primera Division, Ligue 1 und vielen weiteren Ligen live und in voller Länge auf der Streaming-Plattform anschauen.

Darüber hinaus besitzt DAZN gemeinsam mit dem Pay-TV-Sender Sky in diesem Jahr die Rechte an der Champions League, dementsprechend könnt ihr auch das Finale am 1. Juni live und in voller Länge ab 21 Uhr dort verfolgen.

Außerdem überträgt DAZN alle Spiele der Europa League live als Einzelspiele oder in der "Goalzone"-Konferenz. Als Abonnent habt ihr also auch Zugriff auf das Finale am 29. Mai im Olympiastadion in Baku zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea.

DAZN: Die Playoffs der Major-Sports live

Darüber hinaus ist DAZN nicht nur für Fußball-Fans ideal: Jeder Sportfan findet auf der Streaming-Plattform etwas für sich. Egal ob NBA, NFL, MotoGP oder WTA-Turniere im Tennis, mit DAZN seid ihr immer live dabei.

In den Playoffs ist DAZN im deutschen Markt auch die erste Anlaufstelle was die NBA, NHL oder MLB betrifft, Spiele der NFL könnt ihr an jedem Wochenende während der Saison in der "RedZone"-Konferenz verfolgen.

Die Eishockey-WM live auf DAZN

Momentan könnt ihr auch alle Spiele der Eishockey-WM in voller Länge dank dem Streaming-Dienst ohne Werbeunterbrechung anschauen, so verpasst ihr keine Sekunde und seid immer hautnah dabei.

Nach dem kostenlosen Probemonat könnt ihr für nur 9,99 Euro pro Monat auf alle Sport-Angebote der Streaming-Plattform zugreifen, somit seid ihr dank DAZN rund um die Uhr mit Live-Sport versorgt.