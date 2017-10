Mehr Problemfans mit Stadtteil-Bann belegt

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Polen WC Qualification Europe Aserbaidschan -

Tschechien WC Qualification Europe Montenegro -

Dänemark WC Qualification Europe Rumänien -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowenien WC Qualification Europe Malta -

Litauen WC Qualification Europe Schottland -

Slowakei WC Qualification Europe Norirland -

Deutschland WC Qualification Europe San Marino -

Norwegen WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification Europe Türkei -

Island WC Qualification Europe Österreich -

Serbien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Seit dem Jahr 2013 sind in mehr als 10.000 Fällen Fußball-Problemfans zeitweise aus ganzen Stadtgebieten verbannt geworden, weil von ihnen nach Ansicht der Polizei eine konkrete Gefahr ausgegangen ist. Das hat das ARD-Radio bei einer Untersuchung der sogenannten "Bereichsbetretungsverbote" herausgefunden.

Die ARD hat bei den zuständigen Behörden die Daten zu 52 Städten abgefragt, in denen während der vergangenen vier Jahre Spiele der höchsten Spielklassen ausgetragen wurden. Die Zahlen der Fußball-Standorte in Nordrhein-Westfalen sind allerdings nicht enthalten.

Auffällig ist demnach ein starker Anstieg der Betretungsverbote. Von 532 in der Saison 2013/14 777 bis zu 3394 in der Spielzeit 2016/17. Insgesamt waren mindestens 1500 Personen betroffen.

Als ein Fall gilt ein Verbot für eine Person an einem Spieltag. Wird dieselbe Person an mehreren Spieltagen mit einem Verbot belegt, taucht sie entsprechend mehrfach in der Statistik auf.

Im Unterschied zu Stadionverboten, die durch Vereine und Verbände ausgesprochen werden, sprechen Betretungsverbote je nach Zuständigkeit in den Ländern die Polizei oder die Kommunen aus. Bei Verstößen droht ein Zwangsgeld oder Polizeigewahrsam.