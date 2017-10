Wird CR7 der Favoritenrolle gerecht?

Allsvenskan Malmö -

Cristiano Ronaldo steht neben Lionel Messi und Neymar zur Auswahl des Weltfußballers 2017. Für seinen Trainer Zinedine Zidane ist klar, welcher Spieler den "Best FIFA Football Award" gewinnen sollte.

"Ronaldo ist der beste Spieler seiner Generation - mit Abstand", sagte Zidane: "Er hat das viele Male unter Beweis gestellt, er macht den Unterschied in den großen Spielen."

Dem Portugiesen sei es durchaus wichtig, Chancen zu bekommen und Tore zu erzielen. Schließlich zeige er immer, dass er der Beste sein will. "Und das ist er auch", fügte Zidane an, der selbst einen Award in der Kategorie "Bester Trainer" entgegennehmen könnte.

Die 1991 ins Leben gerufenen "Best FIFA Football Awards" küren neben dem besten Spieler und Trainer des Jahres auch den besten Keeper, die beste Spielerin, die beste Trainerin und das schönste Tor. Zudem wird ein Fan Award verliehen.

Von Loddar bis Messi: Die Weltfußballer seit 1991 © getty 1/27 Am Montag ist es soweit: Der neue Weltfußballer wird gekrönt. Zur Auswahl stehen die üblichen Verdächtigen. SPOX blickt auf die Vorgänger.... © getty 2/27 ...seit 1991 kürt die FIFA offiziell den Weltfußballer des Jahres. Den Anfang machte Lothar Matthäus, damals in Diensten von Inter © getty 3/27 1992 krönte sich Marco van Basten vom AC Milan zum besten Spieler des Planeten © getty 4/27 Auch 1993 kam der Weltfußballer von einem italienischen Verein: Roberto Baggio von Juventus Turin © getty 5/27 Brasilien wurde 1994 Weltmeister, der Barca-Stürmer Romario traf fünf Mal und wurde zum besten Spieler der Welt gewählt © getty 6/27 Der bisher einzige Weltfußballer aus Afrika. George Weah zauberte für Paris St. Germain und wechselte dann zum AC Milan © getty 7/27 1996 wechselte Ronaldo vom PSV Eindhoven zum FC Barcelona und wurde als bester Spieler der Welt ausgezeichnet © getty 8/27 Ein Jahr später wiederholte Ronaldo das Kunststück, mittlerweile im Trikot von Inter Mailand © getty 9/27 1998 schoss Zinedine Zidane Frankreich zum Weltmeistertitel und wurde zum ersten Mal zum Weltfußballer gewählt © getty 10/27 Rivaldo vom FC Barcelona wurde der letzte Weltfußballer des vorigen Jahrtausends © getty 11/27 Nach einem Jahr Pause setzte sich Zinedine Zidane 2000 wieder die Krone des besten Fußballers auf © getty 12/27 Luis Figo bekam den Ballon d'Or 2001 von Real Madrid-Legende Alfredo di Stefano (M.) überreicht © getty 13/27 Die letzte Sternstunde von Il Fenomeno. Ronaldo machte Brasilien 2002 zum Weltmeister und sich zum dritten Mal zum Weltfußballer © getty 14/27 2003 war Zinedine Zidane mal wieder nicht zu stoppen. Der Franzose wurde zum dritten Mal als Weltfußballer ausgezeichnet © getty 15/27 2004 ist das Jahr von Ronaldinho. Der Barca-Star führte die Katalanen zum ersten Meistertitel seit 2000 © getty 16/27 Ronaldinho verteidigte 2005 seinen Titel. Nach einem fantastischen Auftritt im Bernabeu bejubelten ihn sogar die Fans von Real Madrid © getty 17/27 Als einziger Abwehrspieler schaffte es Fabio Cannavaro 2006 in die Phalanx. Auch dank seiner überragenden Leistungen wurde Italien Weltmeister in Deutschland © getty 18/27 2007 gab es zwei große Titel für Kaka. Mit Milan gewann er die Champions League und er selbst die Wahl zum Weltfußballer © getty 19/27 Cristiano Ronaldo freute sich 2008 über die Trophäe für den Weltfußballer © getty 20/27 Sechs Titel in einem Jahr waren Grund genug: Lionel Messi wurde Weltfußballer des Jahres 2009 © getty 21/27 2010 verteidigte der Dribbelkünstler aus Argentinien trotz enttäuschender WM seinen Titel © getty 22/27 Und auch 2011 war er der alles überragende Mann: Messi gewinnt zum dritten Mal in Folge den "FIFA Ballon d'Or" © getty 23/27 Der vierte Streich hintereinander! Auch 2012 führt kein Weg am 91-Tore-Mann aus Argentinien vorbei. © getty 24/27 Die fünfte Auszeichnung in Folge verhinderte Cristiano Ronaldo 2013 mit beeindruckenden 69 Toren © getty 25/27 Erfolgreiche Titelverteidigung: Ronaldo wird auch 2014 Weltfußballer - mit 62 Toren in 62 Spielen © getty 26/27 2015 war dann wieder Lionel Messi dran und erhielt seinen fünften Ballon d'Or © getty 27/27 Seit 2016 gibt es zwei Weltfußballer-Wahlen. Die französische Fachzeitschrift France Football wird den Ballon d'Or verleihen, die FIFA nennt ihren Titel "The Best FIFA Men's Player". 2016 zeichnete der Weltverband CR7 aus

Alle Nominierten

Bester Spieler:

Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)

Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona)

Neymar (Brasilien/Paris Saint-Germain)

Beste Spielerin:

Deyna Castellanos (VenezuelaFlorida State Seminoles)

Carli Lloyd (USA/Manchester City Women)

Lieke Martens (Niederlande/FC Barcelona)

Bester Trainer:

Massimiliano Allegri (Italien/Juventus)

Antonio Conte (Italien/Chelsea)

Zinedine Zidane (Frankreich/Real Madrid)

Beste Trainerin:

Nils Nielsen (Dänemark/Dänische Nationalmnnschaft)

Gerard Precheur (Frankreich/Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (Niederlande/Niederländische Nationalmannschaft)

Bester Torhüter:

Gianluigi Buffon (Italien/Juventus)

Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid)

Manuel Neuer (Deutschland/FC Bayern München)

Fan Award:

Borussia Dortmund

Celtic FC

FC Kopenhagen

