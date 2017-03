Kuranyi beendet Karriere

Freitag, 24.03.2017

Seit 2001 absolvierte Kuranyi 275 Bundesliga-Spiele für den VfB Stuttgart, Schalke 04 und 1899 Hoffenheim. In dieser Zeit traf er 111-mal. Zudem spielte der gebürtige Brasilianer von 2010 bis 2015 in Russland bei Dynamo Moskau. Zuletzt stand Kuranyi bis Sommer 2016 in Hoffenheim unter Vertrag, seitdem war er vereinslos. "Ich möchte mir mehr Zeit für die Familie nehmen", begründete Kuranyi seinen Schritt.

Kevin Kuranyi im Steckbrief