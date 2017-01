Preetz: "Berlin wird bereit sein für EM 2024"

Freitag, 20.01.2017

"Es ist schön, wenn wir große sportliche Ereignisse in unserem Land haben. Aus unserer Sicht kann Berlin eine zentrale Rolle spielen", sagte Preetz in einem Interview mit Sky Sport News HD: "Wir haben in Deutschland und insbesondere in Berlin gezeigt, dass wir Großveranstaltungen organisieren und tolle Parties feiern können. Berlin wird bereit sein für 2024."

Der Deutsche Fußball-Bund hatte am Freitag seine angekündigte Bewerbung um die Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 offiziell beschlossen.

