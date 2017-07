Die ultimative Geduldsprobe

Erlebe

live Shanghai Darts Masters Do Live Shanghai Darts Masters: Tag 1 MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

07. JULI Shanghai Darts Masters Fr 12:30 Shanghai Darts Masters: Tag 2 FIBA U19 World Cup Fr 13:45 Litauen -

Italien FIBA U19 World Cup Fr 16:15 Argentinien -

Spanien FIBA U19 World Cup Fr 18:45 Frankreich -

Kanada FIBA U19 World Cup Fr 21:15 Deutschland -

USA BAMMA Fr 22:00 BAMMA 30 MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Royals MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Deutschland -

Polen (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Sa 14:15 Golf Central Daily -

08. JULI ADAC Formel 4 Sa 15:55 Formel 4: Oschersleben (Rennen 2) Hockey World League Sa 16:00 Pool B: USA -

Chile (Damen) ADAC TCR Germany Touring Car Championship Sa 16:50 ADAC TCR: Oschersleben (Rennen 1) Hockey World League Sa 18:00 Pool B -

Südafrika -

Indien (Damen) MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers Club Friendlies Sa 21:06 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo MLB So 01:15 Dodgers -

Royals MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 04:10 Mariners -

Athletics CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG ADAC TCR Germany Touring Car Championship So 10:15 ADAC TCR: Oschersleben (Rennen 2) ADAC Formel 4 So 11:05 Formel 4: Oschersleben (Rennen 3) J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Hockey World League So 12:00 Pool A: Neuseeland -

Frankreich (Herren) DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

09. JULI Hockey World League So 14:00 Pool A: Spanien -

Japan (Herren) Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Hockey World League So 16:00 Pool B: Belgien -

Ägypten (Herren) Hockey World League So 18:00 Pool B: Südafrika -

Irland (Herren) MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB So 22:10 Mariners -

Athletics IndyCar Series So 23:30 Iowa Corn 300 Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Hockey World League Mo 12:00 Pool B: Argentinien -

Chile (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

10. JULI Hockey World League Mo 14:00 Pool A: Deutschland -

Irland (Damen) Hockey World League Mo 16:00 Pool A: England -

Polen (Damen) Hockey World League Di 12:00 Pool A: Neuseeland -

Japan (Herren) Hockey World League Di 14:00 Pool A: Australien -

Frankreich (Herren) Hockey World League Di 16:00 Pool B: Deutschland -

Ägypten (Herren) Hockey World League Di 18:00 Pool B: Belgien -

Irland (Herren) MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League Hockey World League Mi 12:00 Pool B: Indien -

Chile (Damen) Hockey World League Mi 14:00 Pool A: Irland -

Polen (Damen) Hockey World League Mi 16:00 Pool A: Japan -

England (Damen) Hockey World League Mi 18:00 Pool B: Südafrika -

Argentinien (Damen) Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Hockey World League Do 12:00 Pool B: Irland -

Ägypten (Herren) Hockey World League Do 14:00 Pool A: Japan -

Frankreich (Herren) Hockey World League Do 16:00 Pool A: Spanien -

Australien (Herren) Hockey World League Do 18:00 Pool B: Südafrika -

Deutschland (Herren) US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons Hockey World League Fr 12:00 Pool A: Polen -

Japan (Damen) Hockey World League Fr 14:00 Pool B: Chile -

Südafrika (Damen) Hockey World League Fr 16:00 Pool B: USA -

Argentinien (Damen) Hockey World League Fr 18:00 Pool A: Deutschland -

England (Damen) Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks Hockey World League Sa 12:00 Pool A: Frankreich -

Spanien (Herren) CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Neuseeland -

Australien (Herren) Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Hockey World League Sa 16:00 Pool B: Ägypten -

Südafrika (Herren) Hockey World League Sa 18:00 Pool B: Belgien -

Deutschland (Herren) Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg Hockey World League So 12:00 Pool A: Japan -

Deutschland (Damen) CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Hockey World League So 14:00 Pool A: England -

Irland (Damen) Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Hockey World League So 16:00 Pool B: Südafrika -

USA (Damen) Hockey World League So 18:00 Pool B: Argentinien -

Indien (Damen) Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Hockey World League Mo 12:00 Pool A: Australien -

Japan (Herren) Hockey World League Mo 14:00 Pool A: Spanien -

Neuseeland (Herren) Hockey World League Mo 16:00 Pool B: Deutschland -

Irland (Herren) Hockey World League Mo 18:00 Pool B: Südafrika -

Belgien (Herren) MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

18.Juli Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees DAZN ONLY Golf Channel Mi 14:00 Live from the US Open -

19. Juli MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners

In vier der letzten sechs Rennen musste Max Verstappen seinen Boliden zuletzt vorzeitig abstellen. Die Pechsträhne des Niederländers stellt ein extremes Kontrastprogramm zu dem dar, was der 19-jährige Red-Bull-Pilot in der vergangenen Saison erlebte. Das Rennstall-Heimspiel am Spielberg soll die Wende bringen.

"Daniel ist zum vierten Mal in Folge auf das Podium gefahren und hat nun auch noch einen Sieg geholt. Er hat eine Glücksträhne, ganz im Gegenteil zu Max." Red-Bull-Teamchef Christian Horner fasst die derzeitige Gemengelage seiner beiden Piloten vor dem Heim-Grand-Prix am Spielberg treffend zusammen.

Während Daniel Ricciardo derzeit sogar ganz unverhofft zu 25 Zählern kommt, muss Max Verstappen darauf hoffen, überhaupt einmal über die volle Renndistanz in seinem Boliden sitzen bleiben zu dürfen. Der 19-Jährige, dem vor der Saison noch Chancen auf den WM-Titel zugesprochen wurden, steht bereits gehörig unter Druck.

Zumindest macht er sich diesen schon einmal selbst. Die jüngsten Reaktionen, der Galgenhumor nach dem Öldruck-Defekt am Boxenfunk - "Here we go again" - sowie dem Presseboykott nach eben jenem Rennen in Baku, zeigen ein deutlich angeschlagenes Nervenkostüm. Wer soll es dem Jungen verübeln. Eigentlich macht er derzeit doch so vieles richtig.

Die größten Skandale der Formel 1 © getty 1/17 Sebastian Vettel sorgte mit seinem Rammstoß gegen Lewis Hamilton beim Aserbaidschan-GP für einen Eklat. Für die Formel 1 war das bei weitem nicht der erste Skandal. SPOX blickt auf die größten Aufreger zurück © getty 2/17 FOCA-FISA-Krieg, 1982: Bernie Ecclestone legt sich als Chef der Konstukteursvereinigung FOCA mit der FIA-Organisation FISA an. Der Streit eskaliert beim San-Marino-GP, alle englischen Teams boykottieren das Rennen © getty 3/17 Senna-Prost-Crash, 1989: Beim vorletzten Saisonrennen crashen die McLaren-Teamkollegen Senna und Prost. Der "Professor" scheidet aus, der Brasilianer siegt. Doch: Senna wird die Schuld am Unfall gegeben, er wird disqualifiziert und Prost ist Weltmeister © getty 4/17 Senna-Prost-Crash, 1990: Wie im Vorjahr kollidieren die beiden Erzrivalen im japanischen Suzuka. Diesmal bleibt Senna für seinen Abschuss unbestraft, sodass er sich nun zum zweiten Mal Champion nennen darf © getty 5/17 Michael-Schumacher-Sperre, 1994: Schumi überholt in der Einführungsrunde zum Großbritannien-GP Damon Hill. Die dafür fällige Stop-and-Go-Strafe ignoriert der Deutsche ebenso wie die Schwarze Flagge. Nach dem Rennen wird Schumacher für zwei GPs gesperrt © getty 6/17 Adelaide-Zwischenfall, 1994: Beim Saisonfinale macht Michael Schumacher einen Fahrfehler, lädt anschließend WM-Rivale Damon Hill zu einem Überholmanöver ein, um dann mit ihm zu crashen. Beide scheiden aus - Schumi ist zum ersten Mal Weltmeister © getty 7/17 Jerez-Crash, 1997: Um Weltmeister zu werden, rammt Michael Schumacher den schnelleren Jacques Villeneuve. Doch der Plan geht nicht auf: Villeneuve krönt sich zum Champ, Schumi werden alle WM-Punkte aberkannt © getty 8/17 Ferraris Leichtblech-Posse, 1999: In Malaysia fährt Ferrari angeblich mit zu großen Leichtblechen und wird disqualifiziert. Häkkinen wähnt sich schon als Weltmeister, doch Ferraris Berufung hat Erfolg - die Disqualifikation wird zurückgenommen © getty 9/17 Ferrari-Teamorder, 2001: "Let Michael pass for the championship" - der vielleicht berühmteste Satz der F1-Geschichte, ausgesprochen vom Ferrari-Teamchef Jean Todt. Rubens Barichello lässt Schumacher vorbei und schenkt ihm so den zweiten Platz © getty 10/17 BAR-Honda-Ausschluss, 2005: Weil die Japaner mit illegalen Zusatztanks unterwegs sind, wird das Team für zwei Rennen gesperrt © getty 11/17 Michelin-Posse, 2005: Weil die Michelin-Reifen mit der Steilkurve in Indianapolis nicht klarkommen, biegen alle Michelin-Autos nach der Einführungsrunde in die Boxengasse ab. Nur die sechs Bridgestone-Autos fahren das Rennen, Schumi gewinnt © getty 12/17 Rascasse-Blockade, 2006: Schumi hat im Monaco-Qualifying die beste Zeit inne, als er in der Rascasse-Kurve einen Verbremser antäuscht und so die Engstelle im Fürstentum für seinen Widersacher Alonso versperrt. Schumi muss vom letzten Platz starten © getty 13/17 Alonso und Hamilton mit Quali-Posse, 2007: Die McLaren-Teamkollegen liefern sich einen engen WM-Fight. Im Qualifying zum Ungarn-GP hält Alonso Rookie Hamilton absichtlich in der Boxengasse auf. Alonso holt die Pole, verliert diese aber am Grünen Tisch © getty 14/17 Spionage-Affäre, 2007: Der Ferrari-Ingenieur Nigel Stepney lässt McLaren vertrauliche Dokumente zukommen. Die Engländer nehmen das Angebot an, das "Spy-Gate" ist geboren. Die Rekordstrafe für McLaren: 100 Millionen Dollar und der Ausschluss aus der WM © xpb 15/17 Crash-Gate, 2008: Nelson Piquet Jr. crasht in Singapur, das Safety Car kommt raus, Renault-Teamkollege Alonso profitiert - und fährt zum Sieg. Was später herauskommt: Renault wies Piquet an, einen Unfall zu bauen © getty 16/17 Ferrari-Stallorder, 2010: Felipe Massa führt den Deutschland-GP an, dann funkt der Kommandostand: "Fernando ist schneller als du." Damit fordert Ferrari den Brasilianer auf, Platz für Alonso zu machen. Die Folge: 100.000 Euro Geldstrafe für die Scuderia © twitter.com/f1 17/17 Krieg der Sterne, 2014-2016: Lewis Hamilton und Nico Rosberg liefern sich drei Jahre lang einen Kampf um die Weltmeisterschaft. Drei Mal kracht es - beim Belgien-GP 2014 sowie in Spanien und Österreich 2016. Toto Wolff und Niki Lauda sind "not amused"

Verstappen vom Pech verfolgt

"Max fährt derzeit wirklich beeindruckend. Er hat nochmal einen Gang hochgeschaltet", weiß Horner die bisherige Leistung trotz magerer Ausbeute einzuschätzen. "Er muss jetzt lernen, solche Rückschläge durchzustehen und sich an der Tatsache aufrichten, dass er einen unglaublichen Speed hat."

Tatsächlich führt Verstappen beispielsweise im teaminternen Qualifying-Duell trotz 47 Punkten Rückstand in der WM-Wertung mit fünf zu drei. An der Geschwindigkeit liegt es nicht beim Niederländer. Am Renntag selbst allerdings bleibt ihm jegliches Glück verwehrt.

"Wenn ich mir ansehe, was vor den Ausfällen oder den unglücklichen Rennereignissen los war, dann kann ich mir nicht viel vorwerfen", resümiert er selbst die letzten Grand Prix. "Natürlich kann ich mich immer verbessern, aber wenn Dinge ohne mein eigenes Zutun geschehen, was soll ich dann schon tun?"

Marko: "Probleme, die wir nicht mehr lösen konnten"

Nach den Ausfällen in Bahrain (Bremsen), Kanada (Batterie) und Aserbaidschan (Öldruck) ist dies eine nicht unberechtigte Frage, die den Blick auf das Team und Motorenhersteller Renault lenkt. Gerade das Aus in den beiden letzten Rennen war aus Verstappens Sicht besonders frustrierend. Einen Zusammenhang soll es laut Horner allerdings nicht gegeben haben. "Die beiden Defekte hatten nichts miteinander zu tun."

Grund soll stattdessen das Überfahren eines Wrackteils gewesen sein. "Wir haben gesehen, dass ein sehr großes Teil im Luftzufuhrbereich war und plötzlich gingen die Temperaturen hoch. Vielleicht war das die Ursache", vermutet Motorsportberater Helmut Marko.

Einen Fremdkörper schnappte auch Daniel Ricciardo auf. Den allerdings holte man daraufhin schnell an die Box. Bei Verstappen stellte sich aber ein anderes Szenario dar. Eines, in dem der Renault-Motor nicht mehr zu retten war. "Es gab Motorenprobleme, die wir mit Mappings und dergleichen nicht mehr lösen konnten."

Renault gelobt Besserung

Im Lager von Renault ist man sich der Probleme bewusst und gesteht diese auch in der Öffentlichkeit ein. "Es ist völlig klar, dass wir Zuverlässigkeitsprobleme hatten, die wir aber sofort angegangen sind", erklärt Remi Taffin, Technischer Direktor des französischen Motorenherstellers. "Immerhin haben wir bei unseren Kunden übereinstimmende Probleme gesehen."

Probleme, mit denen sich Max Verstappen und Red Bull im kommenden, so wichtigen Rennen von Österreich auf keinen Fall erneut beschäftigen wollen. Dessen ist man sich auch bei den Franzosen bewusst. Motor und Batterien sollen beim Heim-Grand-Prix standhalten.

"Die neuen Batterien sind eine andere Spezifikation. Da besteht dieses Problem nicht. Die Schwierigkeiten mit dem Verbrennungsmotor wurden bereits mit der jüngsten Spezifikation angegangen", erklärt Taffin. Am Spielberg sollen dann die neuesten Versionen der Teile zum Einsatz kommen. "Wir sollten keine Wiederholung der vorherigen Defekte sehen."

Alonso über Ricciardo: "Vom Gesamtpaket her der Beste"

Worte, denen Verstappen wohl erst Glauben schenken mag, wenn er am Sonntag die Zielflagge wieder einmal aus dem Visier heraus sehen kann. Zu bitter ist der derzeitige Blick zum eigenen Teamkollegen. Daniel Ricciardo wird aus allen Richtungen mit Lob überschüttet. Laut Veteran Fernando Alonso ist der Mann aus Down Under sogar "im Moment vom Gesamtpaket her der beste von uns allen".

Auch Gerhard Berger stellt fest, dass der Australier "von allen am konsequentesten überholt." Der Viertplatzierte der Fahrerwertung stiehlt seinem Teamkollegen, der noch im Vorjahr als Sensation und das zukünftige Gesicht der Formel 1 gefeiert wurde, derzeit die Schau. Sympathisch wie eh und je denkt er aber auch an den vom Pech verfolgten Verstappen.

"Max macht mich besser. Er hat derzeit viel Pech, aber er fährt gut und das weiß er", sagt Ricciardo. "Er verliert Podestplätze und viele Punkte, aber er wird zurückschlagen. Wir werden uns weiter gegenseitig pushen."

Trägt Verstappen Mitschuld? Jos: "Bullshit"

Wann der erwähnte Rückschlag Verstappens gelingt, ist wohl nur eine Frage der Zeit. Spielberg wäre wohl die willkommenste Gelegenheit. Eine Gelegenheit, die für den niederländischen Heißsporn nicht früh genug kommen kann. Die momentane Geduldsprobe ist für den 19-Jährigen gleichzeitig eine Reifeprüfung.

Dabei ist sicher die gesamte Familie gut beraten, sich mit voreiligen Kommentaren und Bemerkungen zurückzuhalten. Vater Jos entgegnete Äußerungen von Christian Horner, Max' Frust sei nicht ausschließlich auf Fehler des Teams zurückzuführen, mit einem kurzen aber umso deutlicheren Tweet: "Bullshit!"

Und der Sohnemann schoss nach dem Baku-Rennen noch einmal in Richtung der Crew und freute sich auf die Vorbereitung auf den Österreich-Grand-Prix "im Simulator. Hier kann zumindest der Motor nicht kaputtgehen."

Worte und Spitzen, die Verstappens Gefühlslage nur teilweise ausdrücken. Durchaus weiß der Niederländer die harte Arbeit der Kollegen zu schätzen. Immerhin sei es laut dem WM-Sechsten "nicht gut, wenn man kein Vertrauen in sein eigenes Team hätte."

Eine Devise, die nicht nur für das Rennen in Österreich von enormer Bedeutung scheint, aber genau hier auf eine besonderes harte Probe gestellt werden dürfte.