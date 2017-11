Der gewaschene Maximiser

Premier League Live Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. November DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

28. November BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad NBA Wizards @ Timberwolves DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. November Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio NBA Grizzlies @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. November Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone NBA 76ers @ Celtics NFL Redskins @ Cowboys NHL Maple Leafs @ Oilers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. Dezember Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Premiership Northampton -

Newcastle Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica NBA Timberwolves @ Thunder J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. Dezember Hockey World League Deutschland -

Australien Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Pro14 Munster -

Ospreys Championship Bristol City -

Middlesbrough NBA Clippers @ Mavericks Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. Dezember Primera División Leganes -

Villarreal ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Hockey World League Niederlande -

Argentinien Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Premiership Harlequins -

Saracens Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham BSL Besiktas -

Anadolu Efes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol ACB Real Madrid -

Gran Canaria NFL RedZone -

Week 13 First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille NBA Magic @ Knicks Superliga Boca Juniors -

Arsenal NHL LA Kings @ Blackhawks NFL Eagles @ Seahawks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. Dezember Hockey World League Indien -

Deutschland Serie A Crotone -

Udinese Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 1 Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans NFL Steelers @ Bengals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. Dezember DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

5. Dezember Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 2 Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. Dezember FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 3 Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets Indian Super League Chennai -

Kalkutta Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 4 European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NFL Saints @ Falcons NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier Ligue 1 Bordeaux -

Strasbourg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Western Sydney -

Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Dezember Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup CF Pachuca -

Wydad Casablanca Championship QPR -

Leeds United European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Begles Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Championship Norwich -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester Primera División Valencia -

Celta Vigo NBA Wizards @ Clippers Primeira Liga Boavista -

Sporting CP Glory Kickboxing Glory Redemption Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Brom (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Dezember Serie A Chievo Verona -

Roma Premier League Southampton -

Arsenal Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Premier League Man United -

Man City Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs

Nach jedem Grand Prix der Formel 1 bewertet SPOX die Leistungen der Fahrer am vergangenen Wochenende. Der letzte Teil der Saison 2017: der Große Preis von Abu Dhabi. Nico Hülkenberg holt für sein Renault-Team das Maximum heraus und zeigt, dass er mit allen Wassern gewaschen ist. Auch Valtteri Bottas und Pascal Wehrlein überzeugen. Der Weltmeister und sein Vize verpassen zum Saisonabschluss das Podest.

Platz 10, Max Verstappen:

Der Niederländer tat sich an diesem Wochenende ungewöhnlich schwer. Schon in den Trainingssessions hatte er teils bis zu sieben Zehnteln Rückstand auf Daniel Ricciardo. Im Qualifying waren es immer noch knapp 0,3 Sekunden und damit zwei Positionen schlechter als sein Teamkollege.

Ricciardo fiel nach nicht einmal der Hälfte des Rennens mit einem Hydraulik-Problem aus, also war Verstappen am Sonntag Red Bulls einziges Eisen im Feuer. Und der 20-Jährige zeigte sich im Vergleich zu den Vortagen formverbessert.

Die Pace war gut und wäre der Yas Marina Circuit ein nicht ganz so schwieriger Ort zum Überholen, Verstappen wäre wohl an Kimi Räikkönen vorbeigegangen. So musste er sich mit dem fünften Rang begnügen.

(Endergebnis im Driver-Ranking 2017: Platz 3)

Platz 9, Romain Grosjean:

Zählbares sprang für den Franzosen nicht heraus. Trotzdem war es einer seiner besseren Auftritte in diesem Jahr, herausragend war dabei natürlich der Zweikampf mit Lance Stroll, das im Grunde genommen einzige Highlight eines faden Rennens. Rundenlang beackerte Grosjean den Teenager, scheiterte immer wieder am hohen Topspeed des Williams, ehe es dann in Runde 11 mit dem Überholmanöver klappte.

(Endergebnis im Driver-Ranking 2017: Platz 15)

Platz 8, Felipe Massa:

1167. So viele WM-Punkte hat der scheidende Williams-Fahrer in seiner 16-jährigen Formel-1-Karriere gesammelt. Der letzte kam am Wochenende in den Vereinigten Arabisch en Emiraten hinzu.

Ausschlaggebend dafür war ein Qualifying, dass ihn ins dritte Segment brachte und ein Rennen, bei dem er nur seinen alten Ferrari-Kompagnon Fernando Alonso ziehen lassen musste.

Platz 10 ist keine heroische Leistung, doch gerade im Vergleich zu Teamkollege Stroll ein mehr als solides Ergebnis. Während der Kanadier nämlich trotz drei Boxenstopps die Reifen überhaupt nicht zum Arbeiten bekam, fuhr Massa sein Ding souverän nach Hause.

(Endergebnis im Driver-Ranking 2017: Platz 10)

Platz 7, Sergio Perez:

Dass der Force-India-Pilot die Ziellinie hinter Nico Hülkenberg überquerte, dürfte ihn geärgert haben. Doch nicht nur, dass es so kam. Sondern vor allem: Wie es so kam. Denn Hülkenberg schob sich in der ersten Kurve auf illegale Weise vor Perez (dazu mehr auf Seite 2). Wäre der Mexikaner hier vorne geblieben, wer weiß, ob er das Rennen nicht als Sechster beendet hätte?

So oder so zeigte der weitere Rennverlauf aber, dass Perez mit dem Renault nicht mithalten konnte. Seine Pace reichte nur dazu aus, Teamkollege Esteban Ocon hinter sich zu lassen. Das tat er aber immerhin ohne Probleme.

(Endergebnis im Driver-Ranking 2017: Platz 7)

Platz 6, Fernando Alonso:

Er hat's geschafft! Das Kapitel Honda ist geschlossen. Für die nächste Saison darf sich Fernando Alonso auf Renault-Motoren und damit auf eine hoffentlich bessere Zukunft freuen. Und das Schöne: Der Spanier und die Japaner gehen friedlich auseinander, zum Saisonfinale gab es nochmal zwei Zähler.

Dabei war wie schon in Brasilien das Duell mit Massa wegweisend. Über eine gute Strategie und der Tatsache, dass der Williams-Pilot in seiner Outlap keine Energiereserven mehr hatte, hievte sich Alonso vorbei. Anschließend war es ein ruhiger Arbeitstag, den der Weltmeister von 2005 und 2006 mühelos absolvierte.

(Endergebnis im Driver-Ranking 2017: Platz 4)

Seite 1: Ein Wieder-Rentner und Alonso mit versöhnlicher Trennung

Seite 2: Der Weltmeister, sein Vize und ein cleverer Hülkenberg