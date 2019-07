Deutschland-GP, Formel 1: Das Qualifiying in Hockenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

An diesem Wochenende macht die Formel 1 in Hockenheim halt. Am heutigen Samstag geht es bereits ans Eingemachte, wenn die Startformation im Qualifying ausgefahren wird. SPOX verrät euch, wo ihr die Quali heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker sehen könnt.

Beim Großen Preis von Großbritannien gab es vor zwei Wochen erneut eine Mercedes-Show. Lewis Hamilton landete vor Teamkollege Valtteri Bottas auf dem ersten Platz und baute somit seine WM-Führung aus. Sebastian Vettel beendete das Rennen nach einem Crash mit Max Verstappen lediglich auf Rang 15.

Deutschland-GP, Formel 1: Das Qualifying heute live im TV und Livestream sehen

Das Qualifying am Hockenheimring beginnt um 15 Uhr. Ihr könnt das Geschehen entweder beim Free-TV-Sender RTL oder auf dem Pay-TV-Sender Sky live und in voller Länge sehen.

Sky geht um 14.45 Uhr mit Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher auf Sendung, RTL um 14 Uhr mit dem Kommentatoren-Duo Heiko Wasser und Christian Danner. Zunächst werden Ausschnitte aus dem 3. Freien Training zu sehen sein, welches bereits um 12 Uhr losgeht.

Neben der TV-Übertragung bieten beide Sender einen Livestream an. Sky-Kunden können das Qualifying mit der Sky Go-App verfolgen, RTL-Abonnenten auf der Streaming-Plattform TVNOW.

Wer das gesamte Rennwochenende in voller Länge und gänzlich ohne Werbeunterbrechung genießen möchte, kann zudem auf F1 TV PRO zurückgreifen. Der hauseigene Streaming-Dienst der Formel 1 zeigt alle Sessions live und in voller Länge.

Ein Abonnement kostet pro Monat 7,99 €. Neben den deutschen RTL-Kommentatoren habt ihr hierbei auch die Möglichkeit, die Sessions auf Englisch oder Spanisch zu verfolgen.

© getty

Formel 1, Hockenheim: Das Qualifying im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Qualifying des Deutschland-GP live an den Bildschirmen zu verfolgen, wird durch den SPOX-Liveticker während der Session auf dem aktuellsten Stand gehalten. Ab 15 Uhr gibt SPOX alle Zeiten durch, sodass ihr keine wichtigen Momente der Quali verpasst.

Deutschland-GP: 1. und 2. Training - Ferrari dominiert

Nach den ersten beiden Trainings zeigt sich Ferrari in guter Form und kann nun Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg schöpfen. Charles Leclerc drehte im 2. Freien Training am Freitag die schnellste Runde, in 1:13,449 Minuten lag der Monegasse zwölf Hundertstelsekunden vor Teamkollege Vettel, der im ersten Training mit einer schlechteren Zeit Erster wurde.

Mercedes tat sich wie erwartet schwer und kam nicht über die Plätze drei und vier hinaus. Den Silberpfeilen machten die hohen Außentemparaturen zu schaffen, weshalb Lewis Hamilton und Valtteri Botass auf schnelle Abkühlung hoffen.

Deutschland-GP, Hockenheim: Die letzten fünf Sieger

Sebastian Vettel ging am Hockenheimring noch nie als Sieger hervor, Lewis Hamilton hingegen gewann die beiden vergangenen Rennen.

Jahr Sieger Auto 2018 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Lewis Hamilton Mercedes 2014 Nico Rosberg Mercedes 2012 Fernando Alonso Ferrari 2010 Fernando Alonso Ferrari

Formel 1: Die WM-Wertung vor dem Großen Preis von Deutschland

Der Stand nach zehn Rennen: