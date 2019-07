Formel 1 - Freies Training in Hockenheim: Ferrari glänzt in der Hitze

In der Hitze von Hockenheim durften Sebastian Vettel und Ferrari für einen Tag den Platz an der Sonne genießen. Bei 37 Grad und sengender Sonne war das freie Training zum Großen Preis von Deutschland (Sonntag, 15.10 Uhr im LIVETICKER) eine Show der Scuderia: Charles Leclerc fuhr mit 12 Hundertstelsekunden Vorsprung auf Teamkollege Vettel die Bestzeit, beide warten noch auf ihren ersten Saisonsieg.

Der Mercedes von Lewis Hamilton trug den Engländer bei den hohen Temperaturen lediglich auf Rang drei. Schon zuvor hatte der Weltmeister angesichts der Rekordhitze mit den mittlerweile bekannten "Schwierigkeiten" für die Silberpfeile gerechnet.

Der Auftakt diente allerdings nur bedingt als Indikator für den weiteren Verlauf des Wochenendes: Vielleicht schon am Samstag während des Qualifyings (Samstag, 15 Uhr im LIVETICKER), ziemlich sicher aber bis zum Rennsonntag werden heftige Gewitterschauer erwartet, auch die Luft dürfte sich deutlich abkühlen. Und mit einem Schlag wäre wohl der Mercedes, der zuletzt bei Temperaturen über 32 Grad Probleme mit der Kühlung bekam, wieder Favorit.

Diesen Wetterumschwung muss Mercedes herbeisehnen. Das Weltmeisterteam arbeitet zwar an einer Lösung des Kühlungsproblems, die Möglichkeiten sind dabei aber begrenzt. "Es hängt mit dem grundsätzlichen Design des Autos zusammen, da kann man nicht so viel machen", erklärte Hamilton vor dem Training: "Wir kommen der Sache näher, aber es sind ganz kleine Schritte. Wenn es heiß bleibt, dann haben wir ein Problem." Vor einem Monat beim Großen Preis von Österreich etwa musste Mercedes den Motor runterdrehen und konnte nicht um den Sieg kämpfen.

Großer Preis von Deutschland: Mercedes weiter zuversichtlich

In Hockenheim darf Mercedes weiter zuversichtlich sein, zumal zumindest Hamiltons Rückstand schon bei den ungünstigen Bedingungen nicht dramatisch war. Rund 15 Hundertstel lag der Brite hinter der Spitze. Sein Teamkollege Valtteri Bottas schaffte keine saubere schnelle Runde und belegte mit mehr als sechs Zehnteln Rückstand Rang vier. Knapp dahinter landete der Niederländer Max Verstappen, der über technische Probleme an seinem Red Bull klagte. Nico Hülkenberg wurde im Renault Neunter. Im WM-Klassement liegt Hamilton deutlich an der Spitze vor Bottas. Vettel hat als Gesamtvierter schon 100 Punkte Rückstand.

Formel 1: Die WM-Wertung vor dem Großen Preis von Deutschland

Der Stand nach zehn Rennen:

Position Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 223 2 Valtteri Bottas Mercedes 184 3 Max Verstappen Red Bull 136 4 Sebastian Vettel Ferrari 123 5 Charles Leclerc Ferrari 120 6 Pierre Gasly Red Bull 55 7 Carlos Sainz McLaren 38 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 25 9 Lando Norris McLaren 22 10 Daniel Ricciardo Renault 22

Vettel wartet noch immer auf seinen ersten Sieg in Hockenheim, nur wenige Kilometer von seiner Heimat Heppenheim entfernt. Und das Rennen am Sonntag dürfte die vorerst letzte Chance bieten: In der kommenden Saison kommt die Formel 1 mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht nach Deutschland, angesichts der neuen Standorte in Zandvoort und Hanoi ist auch für die Folgejahre eine Rückkehr höchst fraglich.

