Formel 1 heute live: Das Qualifying des Bahrain-GP im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 startet mit dem Qualifying von Bahrain heute in das zweite Renn-Wochenende. Hier erfahrt ihr, wo und wann ihr den Grand Prix von Bahrain im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Heute findet die Formel 1 zum 15. Mal in Bahrain statt. Beim Grand Prix in Sakhi sind die Fahrer in den kommenden Tagen unter Flutlicht gefordert. Nach dem Auftakt in Australien ist Ferrari heiß auf eine Revanche.

Bahrain-GP heute im TV und Livestream

Der Grand Prix in der Wüste sowie auch das heutige Qualifying werden sowohl im Free-TV auf RTL als auch im Pay-TV auf Sky live zu sehen sein. Beginn der Qualifikation ist um 16 Uhr. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Qualifying im Livestream auf Sky Go abzurufen.

Bahrain GP: Das Qualifying im Liveticker

Wenn ihr unterwegs, halten wir euch natürlich auch wie gewohnt mit dem Liveticker auf SPOX auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker.

Formel 1 Qualifying: Ferrari will Revanche

Nach dem Grand Prix von Australien steht Ferrari in der Pflicht. Die guten Vorleistungen aus den Testfahrten konnten mit Platz vier für Sebastian Vettel und fünf für Charles Leclerc bei Weitem nicht bestätigt werden. Daher will Vettel heute wieder angreifen, um sich eine gute Postion für das Rennen am Sonntag zu sichern. Mut dürften die Eindrücken aus den ersten beiden Trainings am Freitag geben, in welchen die Scuderia klar den Ton angab. Weltmeister Lewis Hamilton war als drittschnellster Pilot über eine halbe Sekunde langsamer als Trainingssieger Vettel und Teamkollege Leclerc.

Das zweite Training in der Übersicht:

Platz Nr Fahrer Hersteller Zeit Rückstand Runden 1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:28.846 32 2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:28.881 + 0.035 32 3 44 Lewis Hamilton Mercedes-AMG 1:29.449 + 0.603 33 4 77 Valtteri Bottas Mercedes-AMG 1:29.557 + 0.711 36 5 27 Nico Hülkenberg Renault 1:29.669 + 0.823 32 6 33 Max Verstappen Red Bull 1:29.725 + 0.879 34 7 20 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:30.000 + 1.154 33 8 4 Lando Norris McLaren 1:30.017 + 1.171 25 9 8 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:30.068 + 1.222 34 10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:30.093 + 1.247 36

Bahrain-GP: Bottas wieder so stark?

Nur um eine Zehntel und erst in letzter Minute verlor Valtteri Bottas in Australien noch die Pole Position an Mercedes-Star Lewis Hamilton. Doch im kompletten Grand Prix Rennen ließ er Hamilton anschließend kaum eine Chance und gewann für viele überraschend deutlich vor dem Weltmeister. Auch an Bahrain hat der Finne gute Erinnerungen. 2018 besiegte Bottas Hamilton im Qualifying und kämpfte am Sonntag sogar mit Vettel lange um den Sieg, der letztlich an den Ferrari-Star ging.

Qualifying in Bahrain: Bleibt Mercedes vorne?

Nach dem Erfolg von Australien geht Mercedes trotzdem nicht als Favorit in das Qualifying. Zu stark präsentierte sich Ferrari am Freitag im Training. Dennoch gelang es Lewis Hamilton zum Saisonauftakt mit diversen Problemen vor Vettel und Leclerc zu bleiben.

Der aktuelle WM-Stand vor dem zweiten Rennen: