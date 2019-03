Formel 1: Ferrari dominiert erstes Training in Bahrain

Ferrari darf nach den Problemen beim Saisonstart der Formel 1 in Australien auf deutliche Besserung hoffen. Im ersten freien Training zum Großen Preis von Bahrain präsentierten sich Sebastian Vettel und Teamkollege Charles Leclerc in starker Verfassung.

Vettel stellte in 1:30,617 Minuten die zweitbeste Zeit auf und musste nur dem Monegassen Leclerc (1:30,354) den Vortritt lassen. Die beiden Ferraris waren dabei klar schneller als das Mercedes-Duo mit Melbourne-Sieger Valtteri Bottas (1:31,328) und Weltmeister Lewis Hamilton (1:31,601).

Fünfter wurde Max Verstappen im Red Bull (1:31,673) vor seinem Teamkollegen Pierre Gasly (1:31,815). Der Emmericher Nico Hülkenberg (1:32,040) war als Achter schneller als der elftplatzierte Daniel Ricciardo (1:32,401) im zweiten Renault.

Die Zeiten des ersten freien Trainings sind allerdings wenig aussagekräftig, da es anders als das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag nicht in den Abendstunden stattfand. Dem zweiten freien Training am Freitagabend wird daher mehr Bedeutung beigemessen.