Formel 1: Leclerc fast so schnell wie Vettel - Ferrari dominiert den Dienstagvormittag

Ferrari hat auch zum Auftakt des zweiten Testtags der Formel 1 den Ton angegeben - und das ganz ohne Hilfe von Sebastian Vettel. Charles Leclerc drehte die mit Abstand schnellste Runde des Dienstagvormittags auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und brachte sich damit gleich bei seiner ersten Ausfahrt als teaminterner Rivale des Deutschen in Stellung.

In 1:18,247 Minuten lag der Monegasse nur rund acht Hundertstelsekunden hinter der Bestzeit, die Vettel am Montag aufgestellt hatte. Der Rest des Feldes hatte zunächst einen recht deutlichen Rückstand auf die Scuderia, allerdings waren die Abstände zwischen den Teams bereits geringer als am Vortag.

Haas-Pilot Kevin Magnussen (Dänemark/1:19,234) lag mit knapp einer Sekunde Rückstand auf dem zweiten Platz, es folgte Antonio Giovinazzi (Italien/1:19,312) im Alfa Romeo (früher Sauber). Damit belegten drei Autos mit Ferrari-Antrieb die ersten drei Plätze. Mercedes ließ es auch am Dienstag zunächst langsam angehen, Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/1:19,928) lag zur Mittagspause auf Rang sieben.

Formel 1: Das sind die Boliden der Saison 2019 © formula1.ferrari.com 1/40 Am 17. März startet die Formel 1 im australischen Melbourne in ihre 70. Saison. Wie die neuen Autos aussehen? SPOX zeigt es euch und beginnt mit dem Ferrari von Sebastian Vettel. © formula1.ferrari.com 2/40 Aufgrund des neuen Reglements ist der Frontflügel breiter als zuletzt. Die Flaps beugen sich nach außen ab, um die Luft um das Vorderrad zu lenken. © formula1.ferrari.com 3/40 In Sachen Farbe dominiert natürlich das typische Rot. Allerdings: Die Kampagne von Sponsor Philip Morris "Winnow" taucht jetzt in Dunkelgrau statt wie zuvor in Weiß auf. © formula1.ferrari.com 4/40 Im Heckbereich versteckt sich zudem ein kleiner T-Flügel, damit die Luft geordneter an den Heckflügel strömt. Achja: Der neue Vettel-Flitzer hört auf den Namen SF90 - passend zum 90-jährigen Jubiläum. © getty 5/40 Und das ist der neue Sauber! Stolz decken Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi den neuen Schlitten auf. © getty 6/40 Und so sieht der neue C38 im Ganzen aus. Wie im Vorjahr ist er in Weiß und Rot gehalten - ganz im Stile von Alfa Romeo. Alfa Romeo, vormals Sauber, ist übrigens das letzte Team, das seinen 2019er-Wagen vorstellt. © getty 7/40 Bei der Präsentation in Barcelona sind freilich auch zahlreiche Fotografen anwesend. © https://twitter.com/mclarenf1 8/40 Und so sieht der neue McLaren aus. © https://twitter.com/mclarenf1 9/40 Blau und Papaya-Orange - die neuen McLaren machen auch optisch eine Menge her. Angelehnt ist das Farbschema an den ersten F1-GP von Bruce McLaren im Jahr 1966. © https://twitter.com/mclarenf1 10/40 Angetrieben wird das Schlachtross von einem Renault E-Tech 19 Motor. Getestet wird zum ersten Mal auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vom 18.-21. Februar. © https://twitter.com/mclarenf1 11/40 Und das ist einer der beiden Piloten: Lando Norris. Der Brite ist gerade mal 19 Jahre alt. Den zweiten Boliden steuert Carlos Sainz. © twitter/Mercedes-AMG F1 12/40 Der Mercedes W10. Wieder einmal ein Weltmeisterauto? © twitter.com/Mercedes-AMG F1 13/40 Da ist er also. Der neue Mercedes W10, mit dem die Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas den sechsten WM-Titel in Folge sichern sollen. © twitter.com/Mercedes-AMG F1 14/40 Optisch hebt er sich dabei nur wenig von seinem Vorgänger ab. Lediglich Front- und Heckflügel fallen aufgrund der diesjährigen Regeländerungen breiter und weniger komplex aus. © twitter.com/Mercedes-AMG F1 15/40 Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton durften den Boliden in Silverstone bereits testen. © twitter.com/Red Bull Racing 16/40 Auch in diesem Jahr haben sich die Jungs von Red Bull bei der Präsentation des neuen Boliden in Sachen Farbgebung etwas neues ausgedacht. © twitter.com/Formula 1 17/40 Ob das ohne Frage innovative Design aber bis zum Saisonstart im Melbourne beibehalten wird, darf bezweifelt werden. © twitter.com/Red Bull Racing 18/40 Youngster Max Verstappen durfte mit dem RB15 gleich Mal ein paar Kilometer abspulen. © twitter.com/RacingPointF1Team 19/40 Sergio Perez und Lance Stroll präsentieren den neuen Racing-Pont-Boliden. © twitter.com/RacingPointF1Team 20/40 Die erwartete Farb-Revolution ist ausgeblieben. Es bleibt beim rosaroten Grundgerüst. Lediglich die Heckfinne ist nun denkelblau - die Primärfarbe des neuen Sponsors SportPesa. © twitter.com/Formula1 21/40 Mit dem diesjährigen Dienstwagen soll der Angriff auf die Spitzenteams folgen. © getty 22/40 Renault stellt seinen neuen R.S.19. vor. © getty 23/40 Gesteuert wird die schwarz-gelbe Rennmaschine von den beiden Piloten Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo. © getty 24/40 Die Daten des neuen Boliden: Insgesamt ist der Renault R.S.19 5,48 Meter lang und an seiner höchsten Stelle 0,95 Meter hoch. © getty 25/40 Über 950 Pferdestärken bringt der Renault auf den Asphalt. Ein Traum aus Karbon, Aluminium, Magnesium und Kevlar. © https://twitter.com/RenaultF1Team 26/40 Ist der Renault der BVB unter den neuen Boliden? Zumindest die Farbe passt. Neunter, dann Sechster, dann Vierter - es soll weiter nach oben gehen. © twitter.com/WilliamsRacing ‏ 27/40 So sieht der neue Bolide von ROKIT Williams Racing aus. © twitter.com/formula141 28/40 Der wichtigste Aspekt der neuen Lackierung ist der neue Sponsor ROKIT und die damit einhergehende Namensänderung des Teams. © twitter.com/formula141 29/40 Die Hauptfarben des neuen FW42 sind blau, weiß und schwarz. © twitter.com/formula141 30/40 Allerdings handelte es sich bei der ersten Präsentation noch um eine upgedatete Version des FW41 von 2018, der FW42 wird erst später vorgestellt. © twitter.com/formula141 31/40 Stolz sind die Verantwortlichen von Williams aber schon jetzt bei der Präsentation der neuen Farben. © twitter.com/tororosso 32/40 Und das ist der neue Toro Rosso. © twitter.com/tororosso 33/40 Das italienische Team hat bisher nur eine animierte Version seines Boliden veröffentlicht. Sofort auffällig: An der metallic-blauen Lackierung aus dem Vorjahr hat sich nicht groß was geändert. © twitter.com/tororosso 34/40 Was der STR14 sonst noch so verbirgt? In erster Linie die Technik des Red Bulls aus dem Vorjahr. Die Aufmerksamkeit galt bei der Planung vor allem kleinen Details, wie das Team erklärte. © twitter.com/tororosso 35/40 Unter der Haube steckt wie beim großen Schwester-Team ein Honda-Motor. © getty 36/40 Als erstes Team veröffentlichte übrigens Haas sein neues Auto. Das Fahrer-Duo um Romain Grosjean und Kevin Magnussen lüftete das Geheimnis. © getty 37/40 Wobei der gezeigte Wagen nicht wirklich neu, sondern ein Vorgängermodell ist. Nur die Lackierung erstrahlt im frischen Glanz. © Screenshot 38/40 Nach dem Einstieg von Rich Energy wurde das Farbkonzept komplett überholt. Der Haas VF-19 erstrahlt in Schwarz und Gold. Schick! Auch in der Frontansicht macht der Wagen einiges her. Zitat Magnussen: "Sieht schnell aus!" © getty 39/40 Stolz posieren Kevin Magnussen, Romain Gorsjean, Rich-Energy-Chef William Storey und Teamchef Günther Steiner (v.l.n.r.) hinter dem Wagen. © getty 40/40 Der Haas VF-19 in der Seitenansicht.

Vettel: "Beste Auftakt, den ich bis jetzt hatte"

Die Rundenzeiten müssen gerade in dieser frühen Testphase noch nicht sonderlich aussagekräftig sein, dennoch machte gerade Ferrari auch am zweiten Tag einen insgesamt starken Eindruck. So drehte Leclerc 73 Runden, nur Hamilton (74) und der Franzose Pierre Gasly (69) im Red Bull waren ähnlich lange auf der Strecke. Schon am Montag hatte Vettel mit 169 Runden alle Konkurrenten deutlich hinter sich gelassen und regelrecht geschwärmt. "Ich glaube, das war der beste Auftakt, den ich bis jetzt hatte", sagte der Heppenheimer.

Die Testfahrten dauern bis einschließlich Donnerstag, die Strecke ist mit einer Stunde Unterbrechung zur Mittagszeit von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die zweite Testphase findet vom 26. Februar bis 1. März ebenfalls in Barcelona statt.

Jedes Team darf pro Tag nur ein Auto einsetzen, die Fahrer wechseln sich im Cockpit ab. Bei Ferrari tun sie das bis auf Weiteres im Tagesrhythmus, Mercedes lässt an einem Tag beide Piloten ans Steuer. Der Finne Valtteri Bottas übernimmt nach der Mittagspause.