Formel-1-Saison 2019: TV-Übertragung, Livestream, Fahrer, Teams und Kalender

2019 geht die Formel 1 in ihre insgesamt 70. Saison. Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung, dem Livestream-Angebot, den Teminen des Rennkalenders, den neuen Fahrerpaarungen sowie zu technischen und sportlichen Veränderungen im F1-Reglement.

Während sich Lewis Hamilton vor kurzem erst zum Weltmeister gekrönt hat, laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison bereits auf Hochtouren. Der Rennkalender steht fest, die Cockpits sind zum großen Teil auch schon vergeben und es gibt wieder einige Regeländerungen zu beachten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Formel-1-Saison 2019: TV-Übertragung und Livestream

Die Formel 1 wird auch in der kommenden Saison live im deutschen Free-TV zu sehen sein. RTL hat sich im vergangenen Jahr mit dem Rechteinhaber Formula One World Championship Limited (FOWC) auf einen Dreijahresvertrag geeinigt. Die Königsklasse wird also mindestens bis 2020 beim Privatsender übertragen. Wie gewohnt wird RTL die Rennen sowie die Qualifyings live begleiten.

Darüber hinaus hat die Formel 1 einen eigenen Livestream im Angebot. Bei F1 TV können sämtliche Sessions ohne Werbung verfolgt werden.

Das OTT-Angebot gibt es in zwei verschiedenen Versionen und kostet hierzulande 64,99 Euro im Jahr. Zu empfangen gibt es F1 TV auf Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch. Mehr Infos zum neuen Streaming-Angebot der Formel 1 erhaltet ihr hier.

Formel-1-Fahrerpaarungen der Saison 2019

Lediglich zwei Teams, Mercedes und Haas, haben ihre Fahrerpaarung aus dem Vorjahr behalten. Bei Ferrari darf nun Charles Leclerc den Partner von Sebastian Vettel geben. Bei Red Bull ist Pierre Gasly aufgestiegen und ersetzt den zu Renault abgewanderten Daniel Ricciardo.

Insgesamt sind noch drei Cockpits frei. Sowohl Lance Stroll, Brendon Hartley und Esteban Ocon, die im Vorjahr noch im Auto saßen, als auch Robert Kubica, Kikita Masepin, Sergei Sirotkin und Alexander Albon dürfen sich Hoffnungen machen, die vakanten Positionen im Fahrerfeld zu besetzen.

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas Ferrari Sebastian Vettel Charles Leclerc Red Bull Max Verstappen Pierre Gasly McLaren Carlos Sainz Lando Norris Torro Rosso Daniel Kvyat ? Haas Romain Grosjean Kevin Magnussen Williams George Russell ? Renault Nico Hülkenberg Daniel Ricciardo Sauber Kimi Räikkönen Antonio Giovinazzi Force India Sergio Perez ?

Ferrari: Sebastian Vettel bekommt neuen Kollegen

Ferrari hat das zweite Cockpit neu besetzt. Kimi Raikkönen wird in der kommenden Saison für Sauber an den Start gehen. Charles Leclerc wird für ihn an der Seite von Sebastian Vettel fahren. Damit bleibt die Hackordnung mit Vettel als Nummer-eins-Fahrer bestehen.

Formel 1: Neue Startzeit bleibt bestehen

Zur vergangenen Saison änderte das Formula One Management die Startzeiten der Rennen. Statt 14 Uhr schaltete die Ampel im Jahr 2018 für gewöhnlich um 15.10 Uhr bei den Rennen in Europa auf Grün. Das bleibt auch in der Saison 2019 bestehen. Die Formel 1 erhofft sich dadurch ein breiteres Fernsehpublikum zu erreichen.

Formel-1-Kalender 2018: Die Termine der neuen Saison

Im Vergleich zur vergangenen Saison kommt weder ein weiteres Rennen hinzu noch fällt eines aus dem Kalender. So stehen auch 2019 21 Rennen auf dem Programm. Einziger Unterschied ist die Verlängerung der Sommerpause um eine Woche, wodurch sich auch das Finale der Saison 2019 um eine Woche nach hinten verschieben wird.

Nr. Datum (alle 2019) Großer Preis (Stadt) 1 15. - 17. März GP von Australien (Melbourne) 2 29. - 31. März GP von Bahrain (Sakhir) 3 12. - 14. April GP von China (Shanghai) 4 26. - 28. April GP von Aserbaidschan (Baku) 5 10. - 12. Mai GP von Spanien (Barcelona) 6 23. - 26. Mai GP von Monaco (Monaco) 7 7. - 9. Juni GP von Kanada (Montreal) 8 21. - 23. Juni GP von Frankreich (Le Castellet) 9 28. - 30. Juni GP von Österreich (Spielberg) 10 12. - 14. Juli GP von Großbritannien (Silverstone) 11 26. - 28. Juli GP von Deutschland (Hockenheim) 12 2. - 4. August GP von Ungarn (Budapest) 13 30. - 1. September GP von Belgien (Spa) 14 6. - 8. September GP von Italien (Monza) 15 20. - 22. September GP von Singapur (Singapur) 16 27. - 29. September GP von Russland (Sotchi) 17 11. - 13. Oktober GP von Japan (Suzuka) 18 25. - 27. Oktober GP von Mexiko (Mexiko Stadt) 19 1. - 3. November GP der USA (Austin) 20 15. - 17. November GP von Brasilien (Sao Paulo) 21 29. November - 1. Dezember GP von Abu Dhabi (Abu Dhabi)

Deutschland-GP: Hockenheim im Kalender für 2019

Deutsche Fans dürfen sich freuen. Auch 2019 findet ein Grand Prix hierzulande statt. Der Formel-1-Zirkus wird von 26. bis 28. Juli auf dem Hockenheimring gastieren.

Möglich gemacht hat dies Mercedes. Der Autobauer wird in der kommenden Saison der Titelsponsor des Rennens sein. "Unser besonderer Dank gilt auch unserem langjährigen Partner Mercedes für sein Engagement als Titelsponsor, das die Vereinbarung erst möglich gemacht hat", sagte entsprechend Georg Seiler, Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH.

© getty

Winter-Testfahrten auch 2019 in Barcelona

Ebenso wie beim Rennkalender bleibt sich die Königsklasse des Motorsports auch bei den Testfahrten treu. Entgegen der Forderungen der Teams, die Winter-Testfahrten woanders auszutragen, werden die Fahrer auch 2019 die Runden auf dem Barcelona-Circuit-de-Catalunya drehen.

Im vergangenen Jahr herrschten dort noch schlechte Wetterbedingungen mit viel Wind und Schnee, weswegen es Überlegungen gab, die Testfahrten nach Jerez oder Bahrain zu verlegen.

Die Termine für die Testprogramme sind ebenfalls schon offiziell. Von 18. bis 21. Februar sowie vom 26. Februar bis 1. März stehen die Boliden in Barcelona auf dem Prüfstand.

Datum Ereignis Ort 18. - 21. Februar 1. Testprogramm Barcelona (Circuit de Catalunya) 26. Februar - 1. März 2. Testprogramm Barcelona (Circuit de Catalunya)

Formel 1 2019: Regeländerungen

Sportliches Reglement:

Die Zielflagge wird abgeschafft und durch ein LED-Signal ersetzt. Die Neuerung wurde nötig, da Model Winnie Harlow beim Kanada-GP ein Fauxpas unterlaufen war. Harlow hatte die Zielflagge - nach falscher Anweisung - nämlich eine Runde zu früh geschwenkt.

Beim Restart-Prozedere wird ebenfalls eine Änderung vorgenommen. Ab nächsten Jahr wird es einen festgelegten Punkt geben, von dem an wieder überholt werden darf, nachdem das Safety-Car wieder in die Boxengasse eingebogen ist.

Technisches Reglement: