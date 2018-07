Formel 1 - Sebastian Vettel und Lewis Hamilton beim Deutschland-GP: Himmel und Hölle

MLB Live Twins @ Royals MLB Live Cardinals @ Cubs World Matchplay Live World Matchplay: Tag 2 -

Session 2 International Champions Cup Live Liverpool -

Borussia Dortmund MLB Live Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees Club Friendlies Eibar -

Basaksehir World Matchplay World Matchplay: Tag 3 MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels World Matchplay World Matchplay: Tag 4 MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Tag 3 Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies World Matchplay World Matchplay: Tag 5 UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Public Workout (DELAYED) MLB Red Sox @ Orioles International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham MLB White Sox @ Angels International Champions Cup AC Mailand -

Man United Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Tag 4 International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Press Conference (DELAYED) World Matchplay World Matchplay: Tag 6 Club Friendlies Blackburn -

Everton MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Viertelfinale Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Weigh-In (DELAYED) BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen World Matchplay World Matchplay: Tag 7 MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Halbfinale CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker MLB Royals @ Yankees International Champions Cup Benfica -

Juventus World Matchplay World Matchplay: Halbfinale International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox World Matchplay World Matchplay: Finale IndyCar Series Honda Indy 200 MLB Mariners @ Angels BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale MLB Cubs @ Cardinals International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox International Champions Cup Man United -

Real Madrid MLB Indians @ Twins International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe MLB Yankees @ Red Sox Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Viertelfinale NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 4 Club Friendlies West Ham -

Angers Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale MLB Padres @ Cubs Club Friendlies Brighton -

Sporting Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Championship Reading -

Derby County MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Halbfinale MLB Astros @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Viertelfinale FIVB Beach Volleyball World Tour Wien: Tag 5 League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Napoli International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon MLB Padres @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale -

Session 1 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Halbfinale -

Session 1 MLB Yankees @ Red Sox International Champions Cup Real Madrid -

Juventus MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins

Sebastian Vettel hätte beim Großen Preis von Deutschland fast seinen Hockenheim-Fluch beendet, gab den Erfolg mit einem Crash aber nicht nur leichtfertig aus der Hand, sondern brachte Lewis Hamilton auch noch auf die Siegerstraße. Ein Formel-1-Rennen, das für die beiden WM-Rivalen nicht hätte ungleicher verlaufen können.

Als Sebastian Vettel plötzlich mit seiner Nase in der Bande steckte, schlug er wütend mit den Fäusten gegen das Ferrari-Lenkrad. "Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Entschuldigung, Jungs", funkte der gestrandete Lokalmatador mit gebrochener Stimme an sein Team. Der Traum vom ersten Sieg auf in Hockenheim - ausgeträumt. Innerhalb von Sekundenbruchteilen.

Der seit einigen Runden andauernde Regen machte die Strecke schwierig zu befahren. An manchen Stellen war es so trocken, dass sich Intermediate-Reifen in Windeseile verbrannten. An anderen Ecken war es wiederum so rutschig, dass die Piloten mit ihren Boliden kaum Grip hatten.

Genau in eine solche Ecke traf Vettel ein, als er als Führender in die Sachs-Kurve abbog und sein Heck ausbrach. Ein kurzer Schwenker mit dem Steuerrad und schon war der Weg ins Kies und damit das Aus beim Heim-GP nicht mehr zu verhindern. "Ein kleiner Fehler mit großer Auswirkung", wusste der Heppenheimer später. Das Bittere für ihn: Der Hockenheimring weist genau zwei Kiesgruben auf - eine nach Turn zehn und eben eine an der schicksalhaften Sachs-Kurve.

Nico Rosberg kritisiert Sebastian Vettel: "Darf nicht passieren"

"Das ist schwierig zu verstehen", wunderte sich RTL-Experte Nico Rosberg im Nachgang über den Ausritt: "Er hatte keinen Druck von hinten und hätte etwas Tempo herausnehmen können. Da darf so etwas nicht passieren, vor allem nicht an der Stelle, wo man immer etwas vorsichtig sein sollte."

Tatsächlich muss man sich fragen, warum Vettel mit derart viel Risiko durchs Motodrom fuhr. Timo Glock, ebenfalls am RTL-Mikrofon aktiv, hatte eine Erklärung: "Die Runde zuvor war trockener. Dann steht da ein bisschen mehr Wasser und schon fängt man an zu rutschen." Außerdem legte WM-Rivale Lewis Hamilton auf seinen Ultrasoft-Reifen zu. Als es feucht wurde, war der Mercedes-Pilot der schnellste Mann im Feld und als Vierter durchaus noch eine Gefahr. Ein Fakt, den Vettel über Funk sicherlich gesagt bekommen hat, vermutete Glock.

© getty

Ferrari mit fragwürdiger Strategie

Dass Hamilton überhaupt im Aufmerksamkeitsbereich der Ferraristi war, lag an einer rasanten Aufholjagd des Engländers, die ihn innerhalb von 14 Runden von Startplatz 14 auf den fünften Rang brachte. Und an einem taktischen Fehler der Scuderia selbst.

Vettel verlor nämlich nach seinem Reifenwechsel viel und vor allem unnötige Zeit hinter Kimi Räikkönen. Der Finne war deutlich früher an die Box abgebogen, knallte anschließend eine Bestzeit nach der nächsten auf die Anzeigetafeln und kam so am eigentlichen Nummer-1-Fahrer vorbei. Anstatt Vettel nun aber sofort wieder vorbeizulassen, blieb er in Front.

"Es ist albern, wenn ich weiter hinter Kimi bleibe", beschwerte sich Vettel wiederholt bei seinem Team: "Ich zerstöre meine Reifen und vergeude Zeit. Ich verliere alles, was ich im ersten Stint herausgefahren habe. Seht ihr nicht meine Reifentemperaturen? Worauf wartet ihr denn noch?"

Tatsächlich war Räikkönen mit seinen älteren Gummis deutlich langsamer. Erst als sich Ferrari nach 13 Umläufen schließlich für eine Teamorder entschied und Vettel vorbeischleuste, konnte dieser wieder sein wahres Tempo zeigen - bis zum besagten Eintritt in die baden-württembergische Kies-Hölle.

Lewis Hamilton und Mercedes trumpfen auf

Wie Teamtaktik besser geht, zeigte (und man neigt zu sagen: ausgerechnet) Widersacher Mercedes. Nachdem sich Hamilton im Anschluss an die Safety-Car-Phase einmal gegen Valtteri Bottas wehren musste, gab es die klare Anweisung an das Silber-Duo: "Haltet eure Positionen!" Ohne neuerliche Manöver fuhren Hamilton und Bottas ihre Rennen zu Ende und schenkten ihrem Arbeitgeber so einen doppelten Heimsieg.

Dass sich Hamilton überhaupt auf einmal in Führung liegend sah, verdankte er übrigens - und ja, man will wieder sagen: ausgerechnet - Vettel. Die durch den Crash verursachte Safety-Car-Phase brachte den amtierenden Champion nämlich nicht nur an seine Vorderleute heran, sondern gleich vorbei.

Entscheidend dafür: Hamilton war wenige Runden zuvor erst an die Box gekommen und verzichtete somit im Gegensatz zu Bottas und Räikkönen auf einen zweiten Reifenwechsel.

Die Weiterfahrt, die den Sieg einläutete, hätte Hamilton allerdings auch gleichzeitig fast eine Strafe eingehandelt. Denn: Er sah zu Beginn der SC-Phase Räikkönen in die Box abbiegen und fuhr hinterher. Dann schwankte Renningenieur Peter Bonnington aber so lange zwischen "Bleib draußen!" und "Komm rein!", dass sich Hamilton schließlich dafür entschied, die Boxeneinfahrt zu verlassen und - nicht ganz regelkonform - über die Wiese wieder zurück auf die Strecke zu fahren.

Lewis Hamilton entgeht Strafe

Weil die Situation unübersichtlich war, während des Safety Cars geschah und Hamilton mit seinem Manöver niemanden gefährdete, entschied die Rennleitung nach einer Anhörung jedoch gegen eine Strafe und sprach lediglich eine Verwarnung aus. Somit durfte der nun 66-fache GP-Sieger weiter jubeln - über den Sieg und die Zurückeroberung der WM-Führung.

Vettel hatte den Hockenheimring, der nur 46 Kilometer von seinem Geburtsort entfernt liegt, zu diesem Zeitpunkt schon verlassen. "Was für ein schwarzer Tag, vielleicht einer der dunkelsten in seiner ganzen Karriere", fühlte Rosberg mit seinem Landsmann mit.

Der allerdings hatte seinen Humor nach dem Besuch am Kommandostand immerhin schnell wieder gefunden und fasste seinen Crash im ORF zynisch zusammen: "Im Sandkasten war ich früher gerne, heute nicht mehr."

Formel 1 - WM-Stand nach dem Deutschland GP