Formel 1 - Circuit Paul Ricard: Strecke beim Frankreich-GP in Le Castellet

Der Große Preis von Frankreich feiert nach zehn Jahren Abstinenz sein Comeback. Gefahren wird aber nicht auf dem altehrwürdigen in Magny-Cours, sondern auf dem Circuit Paul Ricard nahe des Ortes Le Castellet. SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zu der Strecke.

Sieben Rennen sind in der Formel-1-Saison 2018 bereits absolviert. Beim Großen Preis von Kanada holte sich Sebastian Vettel die WM-Führung von Lewis Hamilton zurück. Nun steht der achte Lauf an und dieser ist nach dem Trip nach Kanada wieder in Europa.

Circuit Paul Ricard: Streckendaten, Kurven, Rundenlänge

Name: Circuit Paul Ricard

Circuit Paul Ricard Ort: Le Castellet, Frankreich

Le Castellet, Frankreich Länge: 5,842 Kilometer

5,842 Kilometer Runden: tba

tba Renndistanz: tba

tba Kurven: 9 Rechtskurven, 6 Linkskurven

Circuit Paul Ricard: Streckenverlauf, Layout, Besonderheiten

Viele Fans freuten sich auf die lange Mistral-Gerade, die an die Start-Ziel-Gerade in Baku erinnert. Allerdings haben die Betreiber eine zusätzliche Schikane eingebaut, um eine weitere Überholmöglichkeit zu schaffen. Hier wird von knapp 345 km/h auf 145 km/h heruntergebremst.

Nach der Schikane und dem weiteren Geradenstück gibt es einen Rechtsknick, der mit Vollgas und wohl einer Geschwindigkeit von 340 km/h durchfahren wird. Anschließend folgt der kurvenreichste Teil der Strecke.

© getty

Formel 1: DRS-Zonen auf dem Circuit Paul Ricard

Während es zuletzt beim Kanada-GP drei DRS-Zonen gab, haben sich die Verantwortlichen für das Wochenende in Frankreich auf die üblichen zwei Zonen geeinigt. Die erste DRS-Zone führt dabei über die Gegengerade zwischen Kurve sieben und acht. Messpunkt hierfür ist nach Kurve sechs.

Die zweite DRS-Zone verläuft auf der Start-Ziel-Geraden (zwischen Kurve 15 und 1) und hat ihren Messpunkt in Kurve 14.

Welche Reifen werden beim Frankreich-GP auf dem Circuit Paul Ricard genutzt?

Anders als in Monaco und Montreal ist diesmal nicht der Hypersoft im Einsatz. Stattdessen gibt es den Soft plus Super- und Ultrasoft.

Fahrer Soft Supersoft Ultrasoft Lewis Hamilton 1 3 9 Valtteri Bottas 2 2 9 Sebastian Vettel 1 3 9 Kimi Räikkönen 2 2 9 Daniel Ricciardo 3 3 7 Max Verstappen 3 3 7 Sergio Perez 3 2 8 Esteban Ocon 3 2 8 Lance Stroll 1 2 10 Sergey Sirotkin 2 1 10 Carlos Sainz Junior 1 3 9 Nico Hülkenberg 2 2 9 Pierre Gasly 1 4 8 Brendon Hartley 2 3 8 Romain Grosjean 2 3 8 Kevin Magnussen 1 4 8 Fernando Alonso 3 2 8 Stoffel Vandoorne 2 2 9 Marcus Ericsson 2 2 9 Charles Leclerc 1 3 9

Warum fährt die Formel 1 nicht mehr in Magny-Cours?

18 Mal war die Königsklasse des Motorsports in Magny-Cours zu Gast, ganze acht Mal gewann hier Michael Schumacher. Nachdem die Streckenbetreiber die finanziellen Forderungen von Bernie Ecclestone nicht mehr erfüllen konnten, war nach 2008 das Aus besiegelt.

Sieger auf dem Circuit Paul Ricard

Die Formel 1 fuhr allerdings nicht immer in Magny-Cours, wenn es nach Frankreich ging. Bereits zwischen 1971 und 1990 war sie in Le Castellet zu Gast. Rekordsieger ist Alain Prost, der hier vier Mal gewann.

© getty