Formel 1 - Sebastian Vettel siegt beim Kanada-GP: Ein weiterer Schritt in Schumis Fußstapfen

Sebastian Vettel schwebt nach seiner Machtdemostration beim Großen Preis von Kanada nicht nur zusammen mit Ferrari auf Wolke sieben. Er denkt am Tag seines 50. Formel-1-Sieges auch an Michael Schumacher, dem er einmal mehr nachgeeifert hat. Dass er die Weltmeisterschaft nun wieder vor Lewis Hamilton anführt, lässt ihn derweil kalt - im Gegensatz zu Mercedes.

Als Michael Schumacher vor 14 Jahren den Großen Preis von Kanada gewann, fuhr Sebastian Vettel in der Formel BMW gerade alles in Grund und Boden. 18 Siege sollten nach 20 Saisonrennen auf Vettels Habenseite stehen - die Meisterschaft natürlich inklusive.

16 Jahre war der Heppenheimer damals jung, trotzdem erinnert er sich noch heute an Schumachers Triumph in Montreal, der bis zu diesem Sonntag der letzte von Ferrari auf dem Circuit Gilles-Villeneuve war. "In den letzten Runden musste ich viel an ihn denken, an seinen letzten Sieg hier", zeigte sich Vettel nach seinem Erfolg am Sonntag ungewohnt emotional: "Schade, dass Michael nicht dabei sein und den Tag als Ferraristi genießen konnte. Für mich ist es unglaublich, in dieser Position zu sein, das gleiche Auto wie er zu fahren."

Die Gemütsbewegungen des vierfachen Weltmeisters lassen darauf schließen, dass der erste Platz in Kanada für ihn nicht irgendein Sieg war. Kein Wunder: Es war Vettels 50. in der Formel 1 - und damit ein Jubiläumssieg, der ihn bis auf einen zu Alain Prost aufschließen lässt. Dann haben nur noch Lewis Hamilton (64) und eben Schumacher (91) mehr auf ihrem Konto.

Die Fahrer mit den meisten Formel-1-Siegen: Nichts geht über Michael Schumacher © getty 1/11 Pokale kann man in der Formel 1 jede Menge gewinnen. Doch welcher Fahrer hat die meisten Siegertrophäen gesammelt? SPOX zeigt euch die Top 10! © getty 2/11 Platz 10, Niki Lauda (25 Siege in 171 Rennen): Der Österreicher zeigt's an. Drei Weltmeistertitel darf er sein Eigen nennen. Nebenbei fuhr er sich auch noch in die Top 10 der GP-Sieger © imago 3/11 Platz 9, Jim Clark (25 Siege in 72 Rennen): Wie 1965 üblich gibt's für den Gewinner einen dicken Siegerkranz. Hier jubelt der Schotte nach seinem Triumph beim Großbritannien-GP © getty 4/11 Platz 8, Jackie Stewart (27 Siege in 99 Rennen): Der "Sir" gehört mit drei Weltmeistertiteln zu den erfolgreichsten Formel-1-Piloten überhaupt. In der Sieger-Liste darf der sympathische Schotte damit natürlich nicht fehlen © getty 5/11 Platz 7, Nigel Mansell (31 Siege in 187 Rennen): Der "Löwe" hatte nicht nur den berühmtesten Schnauzer der Formel 1, sondern auch stets den Durchblick. Sein Weltmeistertitel 1992 beweist das © getty 6/11 Platz 6, Fernando Alonso (32 Siege in 300 Rennen): Wir kommen zum ersten noch aktiven Piloten in unserer Ruhmesliste. Alonsos letzter Sieg liegt jedoch schon etwas zurück: 2013 in Spanien war er das letzte Mal mal erfolgreich © getty 7/11 Platz 5, Ayrton Senna (41 Siege in 161 Rennen): Der Brasilianer gilt für viele als der beste Fahrer aller Zeiten. Bevor er 1994 beim Großen Preis von San Marino tödlich verunglückte, konnte er unter anderem sechs Mal in Monaco gewinnen - bis heute Rekord © getty 8/11 Platz 4, Sebastian Vettel (50 Siege in 205 Rennen): Der Heppenheimer hatte seine erfolgreichste Zeit bei Red Bull, wo er neben vier Weltmeistertiteln 39 Siegerpokale sammeln konnte. Wie viele kommen bei Ferrari noch dazu? © getty 9/11 Platz 3, Alain Prost (51 Siege in 199 Rennen): Der ewige Kontrahent von Senna heimste neben vier WM-Titeln auch zahlreiche Siege ein. Damit ist der haarprächtige "Professor" natürlich ganz vorne mit dabei © getty 10/11 Platz 2, Lewis Hamilton (64 Siege in 215 Rennen): Dank der Triumphfahrten im Mercedes zieht der amtierende Champions mit Prost gleich, bei weniger Starts. Der Engländer wird weitere Rekorde jagen - und sich sogar die Nummer eins schnappen? © getty 11/11 Platz 1, Michael Schumacher (91 Siege in 307 Rennen): Wer sonst als der Rekordweltmeister sollte die meisten Siege eingefahren haben? An Schumi führt auch in dieser Rangliste kein Weg vorbei

Vettel erobert WM-Führung von Hamilton zurück

Viel dominanter hätte Vettel dabei nicht auftreten können. Nachdem es am Freitag in den Trainings noch hakte, fand er ab Samstag immer besser in Form, fuhr auf Pole Position und schlussendlich zu einem ungefährdeten Sieg. "Perfekt beschreibt es wahrscheinlich ganz gut", fasste Vettel sein Rennen kurz nach der Zieldurchfahrt zusammen. Ein Resümee, das man im Paddock lückenlos teilte.

"Er hatte das voll unter Kontrolle. Eine absolute Dominanz vom Start weg", lobte Timo Glock seinen hessischen Ex-Kollegen bei RTL. Und Nico Rosberg fügte hinzu: "Phänomenal, echt gut und total verdient!"

Es sind Hymnen der Anerkennung, auf die Vettel gut zwei Monate - oder um es im Formel-1-Jargon zu sagen: vier Rennen - verzichten musste. So lange hatte er nämlich nicht mehr gewonnen. Aus der frühsaisonalen WM-Führung mutierte mit den Reisen nach Aserbaidschan, Spanien und Monaco ein 17-Punkte-Rückstand auf Hamilton.

Ein Defizit, das Vettel mit seinem Sieg und Hamiltons gleichzeitigem fünften Platz wettgemacht hat. Nach sieben Läufen führt er die Fahrer-Wertung mit einem Pünktchen Vorsprung an. Eine Tatsache, die von dem Ferrari-Piloten aber nur kurz Aufmerksamkeit erhielt. "Die WM-Führung", sagte er ins Mikrofon von F1-Interviewer Paul di Resta, "ist mir egal. Es ist noch ein so langer Weg".

Mercedes konsterniert: "Echt ein scheiß Resultat"

Damit hat Vettel natürlich Recht. 14 Rennen und damit zwei Drittel der Saison haben die Protagonisten der Szene noch vor der Brust. Ein Fingerzeig in die richtige Richtung ist die Bestandsaufnahme aber dennoch. Denn während sich Vettel seine Pace in Montreal scheinbar nach Belieben einteilen konnte, haderte man beim ärgsten Konkurrenten Mercedes mit der schwachen Performance. "Das ist echt ein scheiß Resultat für uns", drückte Toto Wolff das im ORF am deutlichsten aus.

Was den Motorsportchef der Stuttgarter so frustrierte? Nun, Valtteri Bottas fuhr zwar immerhin als Zweiter ins Ziel, hatte am Ende aber über sieben Sekunden Rückstand auf Vettel. Und Hamilton war wahrscheinlich froh, immerhin noch Kimi Räikkönen hinter sich gelassen zu haben. "Ferraris Paket ist unglaublich", stellte Aufsichtsratsboss Niki Lauda daher gegenüber Sky Sports fest. Das rote Auto sei "genauso fantastisch wie der Motor".

Während Ferrari seit der Hybrid-Einführung 2014 immer einen PS-Nachteil gegenüber Mercedes hatte, steht die italienische Antriebsabteilung in diesem Jahr an der Spitze. Zudem gab es für den Kanada-GP ein offenkundig erfolgreiches Motor-Upgrade für Vettel. Ein solches wollte Mercedes eigentlich auch bei Hamilton und Bottas einbauen, entschieden sich wegen Qualitätsproblemen dann aber in letzter Sekunde doch für einen Verzicht. Alles Anzeichen dafür, dass es im silbernen Lager aktuell nicht ganz rund läuft.

Vettel wird das freuen. Die nächsten Meter in Schumachers Fußstapfen hat er mit dem ersten Ferrari-Sieg in Kanada seit 2004 schließlich gemacht. Jetzt gilt es, die so riesigen Abdrücke des Rekordweltmeisters weiter zu füllen - am besten schon bei der Rückkehr des Frankreich-GP in zwei Wochen. Dort hat Schumacher (wenn auch nicht auf dem Circuit Paul Ricard) immerhin acht Mal gewonnen.

Rennergebnis beim Kanada-GP 2018