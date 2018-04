Formel 1 - Großer Preis von China: Startzeit, Livestream, TV-Übertragung und Strecke

Premier League Sa 09.04. Topspiel! City gastiert bei formstarken Spurs MLB Pirates @ Cubs Primera División Villarreal -

Bilbao MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants CEV Champions League Friedrichshafen -

Kedzierzyn-Kozle Championship Aston Villa -

Cardiff MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers J1 League Kobe -

Urawa MLB Astros @ Twins Championship Wolverhampton -

Derby County MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Sheffield MLB Pirates @ Cubs Liga ACB Valencia -

Saski Baskonia MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale MLB Braves @ Cubs Premiership Newcastle -

Sale Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese BSL Besiktas -

Gaziantep Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan MLB Yankees @ Tigers Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs Pro14 Leinster -

Treviso Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) MLB Angels @ Royals J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Liga ACB Saski Baskonia -

Teneriffa Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham FIA World Rallycross Championship 1. Lauf: Barcelona Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Superliga Bröndby -

Kopenhagen Premiership Saracens -

Bath Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Liga ACB Malaga -

Barcelona Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale Primeira Liga Benfica -

FC Porto MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco IndyCar Series Toyota Grand Prix of Long Beach Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Darts Premier League: Rotterdam MLB Cardinals @ Cubs Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Darts Premier League: Rotterdam Session 2 First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas MLB Astros @ Mariners Premier League Leicester -

Southampton MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels Ligue 1 Nantes -

Rennes European Challenge Cup Gloucester -

Newcastle Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels J1 League Kobe -

Nagoya Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien (Halbfinale) -

Tag 1 Primera División Eibar -

Getafe CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng European Challenge Cup Cardiff -

Pau Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA (Halbfinale) -

Tag 1 Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia European Rugby Champions Cup Leinster -

Scarlets MLB Blue Jays @ Yankees Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Championship Cardiff -

Nottingham Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Nationals @ Dodgers Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien (Halbfinale) -

Tag 2 Primera División Girona -

Espanyol Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA (Halbfinale) -

Tag 2 Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Primera División Malaga -

Real Sociedad European Rugby Champions Cup Racing 92 -

Munster Premier League Man City -

Swansea Premier League West Bromwich -

Liverpool First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Ligue 1 Bordeaux -

PSG MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies IndyCar Series Honda Indy Grand Prix of Alabama MLB Giants @ Angels

Mit dem Großen Preis von China steht das dritte Rennwochenende der Formel-1-Saison 2018 an. SPOX verrät euch, wann der Start zum GP in Shanghai beginnt und wo ihr das Rennen im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Sebastian Vettel reist als WM-Führender ins Reich der Mitte. Der Ferrari-Pilot zwang sowohl in Australien als auch in Bahrain die beiden Mercedes von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in die Knie.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Startzeit: Wann findet der Große Preis von China statt?

Die Formel 1 ist von Freitag, dem 13. April, bis zum Sonntag, den 15. April, in China zu Gast. Wie üblich werden am Freitag zwei Trainingssessions, am Samstag eine sowie das Qualiiying ausgetragen. Das Rennen findet dann am Sonntag statt.

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Fr., 13. April 4.00 - 5.30 Uhr (MESZ) 2. Freies Training Fr., 13. April 8.00 - 10.30 Uhr (MESZ) 3. Freies Training Sa., 14. April 5.00 - 6.00 Uhr (MESZ) Qualifying Sa., 14. April 8.00 - 9.00 Uhr (MESZ) Rennen So., 15. April 8.10 Uhr (MESZ)

Wo kann ich den China-GP live sehen?

In Deutschland zeigt sich RTL für die TV-Übertragung der Formel 1 verantwortlich. Der Kölner Privatsender sendet wie üblich Qualifying und Rennen live im Free-TV, außerdem ist eine Zusammenfassung des dritten Freien Trainings im Programm. Als Experte wird Nico Rosberg zu Verfügung stehen. Neben seinem Fernseh-Angebot stellt RTL auch sein seinen Livestream RTL Now zur Verfügung.

Wer das Rennen ohne Werbeunterbrechung sehen will, muss darauf hoffen, dass die Formel 1 ihren eigenen Streamingdienst F1 TV online bringt. Aufgrund von technischen Problemen wurde das OTT-Angebot in Australien und Bahrain noch nicht angeboten. Sky überträgt als Pay-TV-Sender keine Formel-1-Events mehr in Deutschland.

Der Große Preis von China im Formel-1-Liveticker

Wie an jedem Rennwochenende bietet SPOX auch in China seinen Liveticker zu allen Sessions an. Hier geht's lang.

Die letzten Sieger des China-GP:

Jahr Sieger Team 2017 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Nico Rosberg Mercedes 2015 Lewis Hamilton Mercedes 2014 Lewis Hamilton Mercedes 2013 Fernando Alonso Ferrari

Mit insgesamt fünf Siegen ist Mercedes-Pilot Lewis Hamilton Rekordsieger in China. Den ersten Sieg überhaupt schnappte sich Rubens Barichello, damaliger Ferrari-Teamkollege von Michael Schumacher.

© getty

Shanghai International Circuit: Die Strecke beim China-GP

Der Kurs, der seit 2004 durchgehend Teil des Formel-1-Kalenders ist, hat mit 16 Kurven eine Länge von 5,451 Kilometern. Die berühmteste Stelle des Shanghai International Circuit ist die sogenannte Schneckenkurve nach der Start-Ziel-Geraden. Der Name rührt vom besonderen Layout: Anfangs noch relativ weit, zieht sich die Kurve immer weiter zu und ist damit besonders schwierig zu fahren.

Eine weitere Schlüsselstelle ist Turn 13. Die langgezogene Rechtskurve hängt schief und ist besonders wichtig, weil es anschließend auf eine 1,2 Kilometer lange Gerade geht.