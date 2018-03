Formel-1-Saison 2018 live sehen: Übertragung im TV und Livestream ohne Werbung

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta CEV Champions League Belchatow -

Volley Lube Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK CEV Champions League BR Volleys -

Friedrichshafen Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 3 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 4 Copa Libertadores Independiente -

Millonarios NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Six Nations Italien -

Schottland Championship Fulham -

QPR Six Nations England -

Irland Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Six Nations Wales -

Frankreich Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) NBA Hawks @ Bucks Premier League Stoke -

Everton (Delayed) NHL Sharks @ Canucks J1 League Kobe -

Cerezo Osaka BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 CEV Champions League (W) Conegliano -

Dinamo Kasan NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow CEV Champions League Friedrichshafen -

BR Volleys NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter Friendlies Argentinien -

Italien NBA Jazz @ Spurs A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea Premiership Saracens -

Harlequins League One Shrewsbury -

Wimbledon Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 League Two Luton -

Barnet Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra League Two Chesterfield -

Notts County Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 League One Portsmouth -

Oxford Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans

Die Formel 1 Saison 2018 steht in den Startlöchern und beginnt traditionell mit dem Rennen in Melbourne. Auch in diesem Jahr kann die Königsklasse des Motorsports wieder live verfolgt werden. Hier gibt es alle Infos zu den Übertragungen im TV und im Livestream.



Ab diesem Jahr steht beim Pay-TV-Sender Sky die Formel 1 nicht mehr im Programm. Die Verantwortlichen des Senders fanden mit Liberty Media keine Einigung und stiegen aus dem Bieten um die Formel-1-Rechte aus.

Formel 1 live im Free-TV sehen

Weiterhin kann die Formel 1 allerdings im Free-TV auf RTL verfolgt werden. Der Privatsender strahlt auch in diesem Jahr alle 21 Rennen der Saison live im TV aus. Wie gewohnt, wird auch das Qualifying am Tag vor dem Rennen live übertragen.

Allerdings gibt es im RTL-Team eine personelle Änderung. Niki Lauda kehrt dem Sender nach 23 Jahren den Rücken zu und wird durch Nico Rosberg und Timo Glock als Experten ersetzt.

Formel 1 im Livestream verfolgen

Eine neue Alternative für Formel-1-Fans ist das neue Angebot F1 TV. Dabei handelt es sich um einen offiziellen Streaming-Dienst der Formel 1.

Es gibt zwei verschiedene Pakete: Zum einen gibt es die light Variante, welche 26 Euro pro Saison kostet. Dieses Paket bietet Livetiming, die Fahrerortung auf der Strecke, Reifenübersicht, Boxenfunk und die wichtigsten Statistiken sowie in den meisten Ländern Wiederholungen.

Wer Zugriff auf die Liveübertragung genießen möchte, muss die Pro-Version kaufen. Diese kostet rund 80 Euro für die komplette Saison. Enthalten ist, neben der Übertragung jedes Rennens, das gesamte Rahmenprogramm (Formel 2, GP3 und Porsche-Supercup). Zudem erhält man Einblick auf verschiedenste Kamerapositionen sowie OnBoard-Perspektiven aus jedem Fahrzeug.

Insgesamt kann zwischen 24 Kanälen gewählt werden, dabei stehen die Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch zur Verfügung. Da es bei F1 TV keine Werbeunterbrechungen gibt, der Streaming-Dienst allerdings auf den Kommentar von RTL zurückgreift, wird zur Zeit verhandelt, ob Christian Danner und Heiko Wasser in den Pausen des Privatsenders weiterreden werden.

Formel-1-Kalender 2018: Alle Rennen im Überblick