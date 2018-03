Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: Abschaffung der Grid Girls ist "Aktionismus"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Serie A Live Juventus -

Atalanta CEV Champions League Live Belchatow -

Volley Lube Basketball Champions League Live Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Live Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Live Nymburk -

AEK CEV Champions League Live BR Volleys -

Friedrichshafen Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 3 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 4 Copa Libertadores Independiente -

Millonarios NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Six Nations Italien -

Schottland Championship Fulham -

QPR Six Nations England -

Irland Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Six Nations Wales -

Frankreich Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) NBA Hawks @ Bucks Premier League Stoke -

Everton (Delayed) NHL Sharks @ Canucks J1 League Kobe -

Cerezo Osaka BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 CEV Champions League (W) Conegliano -

Dinamo Kasan NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow CEV Champions League Friedrichshafen -

BR Volleys NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter Friendlies Argentinien -

Italien NBA Jazz @ Spurs A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea Premiership Saracens -

Harlequins League One Shrewsbury -

Wimbledon Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 League Two Luton -

Barnet Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra League Two Chesterfield -

Notts County Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 League One Portsmouth -

Oxford Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat dem neuen Formel-1-Eigner Liberty Media nach dessen erstem Dienstjahr kein gutes Zeugnis ausgestellt. "Die getroffenen Entscheidungen sind jede für sich nicht besonders relevant, doch in der Summe nicht nur positiv", sagte Wolff im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Nicht zuletzt die Abschaffung der Grid Girls hält der Österreicher für überflüssig. "Man kann über das Pro und Contra diskutieren. In meinen Augen war ihre Anwesenheit nicht diskriminierend, eher eine Sponsorship-Möglichkeit, die verkauft worden ist", sagte Wolff und fügte hinzu: "Ich hätte versucht, sie mehr in den Eventablauf zu integrieren und sie nicht nur zum Objekt gemacht. Ganz abgeschafft hätte ich sie nicht. Das ist Aktionismus und etwas, das nicht wirklich zählt."

Weiter wartet der 46-Jährige Wiener noch auf einen echten Coup der neuen Macher, die Anfang 2017 die Kontrolle über die Motorsport-Königsklasse übernommen haben. "Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone war ja in seinen besten Tagen deshalb so genial, weil er der einzige war, der es geschafft hat, große Deals an Land zu ziehen. Wenn Bernie zu einer Regierung gegangen ist und gesagt hat, dass er von einem Grand Prix in Singapur träume, dann ist das auch passiert", sagte Wolff. Das jetzige Management müsse "zeigen, dass es das auch bringen kann".

Liberty Media hat zur neuen Saison, die am 25. März in Melbourne beginnt, unter anderem die Grid Girls durch Kinder (Grid Kids) ersetzt. Die Startzeiten wurden verschoben, mit dem neuen Live-Streaming-Dienst F1 TV bietet die Königsklasse künftig eine eigene Alternative zum TV-Angebot. Eine Expansion des Rennkalenders steht seit der Übernahme im Raum. Zuletzt wurden Vietnams Hauptstadt Hanoi, die US-Metropole Miami und auch die argentinische Hauptstadt Buenos Aires als mögliche neue Schauplätze für 2019 gehandelt.