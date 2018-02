Mercedes und Ferrari präsentieren Formel-1-Boliden für 2018

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Delray Beach Open Men Single Live ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Live Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Live Novara -

Die WM-Favoriten Mercedes und Ferrari haben ihre Formel-1-Autos für die kommende Saison vorgestellt. Für die Top-Piloten Lewis Hamilton und Sebastian Vettel zählt auch 2018 nur der Titel.

Den Ruckelstart des neuen Silberpfeils dürfte Sebastian Vettel mit einem Anflug von Schadenfreude registriert haben. Nur wenige Meter weit rollte der Mercedes bei seiner Jungfernfahrt am Donnerstagmittag, erst im zweiten Anlauf kam der W09 EQ Power+ mit Valtteri Bottas am Steuer auf Touren und legte auf dem Traditionskurs von Silverstone seine ersten Runden zurück.

Bei Ferrari liefen da noch die letzten Vorbereitungen auf die eigene Fahrzeugvorstellung in Maranello, wenig später präsentierte dann auch die Scuderia mit reichlich Pathos ihre neue "knallrote Göttin".

Formel-1-Präsentationen 2018: So sehen die Autos mit Halo aus © ferrari.com 1/23 Sebastian Vettels neues Baby! Ferrari stellt sein Auto für 2018 vor und geht dieses Jahr farblich voll auf Rot. Auch der Halo-Bügel, der ein zusätzliches Aero-Element an seiner Oberseite besitzt, ist entsprechend lackiert. © ferrari.com 2/23 Eine Stupsnase, breit gefächerter Frontflügel - der SF-71H sieht von vorne definitiv brachial aus. Spannend auch die Rückspiegel, die als zusätzliche Flügel dienen dürften. © getty 3/23 Auch Mercedes mit Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas präsentierte inzwischen seinen Boliden für die neue Saison. © getty 4/23 Bei den Farben geht der Rennstall keine Experimente ein und bleibt sich mit Silber, Schwarz und Türkis treu. Auffällig ist die dünne Nase, die zu einem extrem vielschichten Frontflügel führt. © getty 5/23 In der Frontansicht fällt auch hier sofort der Cockpitschutz ins Auge. Motorsportchef Toto Wolff zeigt sich wenig begeistert: "Wenn Sie mir eine Kettensäge geben, schneide ich ihn ab." © getty 6/23 Valtteri Bottas durfte dann mit dem neuen Modell auch gleich mal eine Proberunde drehen. © getty 7/23 Der lange Radstand bleibt im Vergleich zum Vorjahr erhalten. "Wir wollten die negativen Eigenschaften beseitigen, ohne etwas von unserem Speed einzubüßen", sagte Wolff. © twitter.com/SomersF1 8/23 And here it is ... the new Aston Martin Red Bull! Als drittes Formel-1-Team hat die englisch-österreichische Delegation ihren Wagen für 2018 vorgestellt. © redbullracing.redbull.com 9/23 Ins Auge fällt natürlich zuerst die neue Lackierung. Statt Blau und Lila gibt es jetzt eine Blau-Schwarz-Kombination. Doch: Der neue Anstrich ist nur als Special Edition gedacht, zu den Testfahrten kehrt Red Bull zum ursprünglichen Farblayout zurück. © twitter.com/redbullracing 10/23 Einen T-Flügel sucht man beim neuen Flitzer vergeblich. Dafür gibt's an der Heckfinne eine Welle zu entdecken. Damit könnte der Luftstrom zum Heckflügel bewusster gesteuert werden. Die Vorderradaufhängung ist überraschend hoch angebracht. © getty 11/23 Und so sieht der RB14 auf der Strecke aus. Daniel Ricciardo durfte bei einem Filmtag auf dem Silverstone Circuit ein paar Runden auf nasser Strecke drehen. © twitter.com/ToroRosso 12/23 Eigentlich wollte Toro Rosso sein Auto erst später vorstellen, doch nachdem geleakte Aufnahmen ins Netz gerieten, reagierte man bei der Red-Bull-Tochter und zeigte seinen Original-Wagen in Action. Interessant: Auf dem Halo gibt's ein Zusatz-Flügelchen. © twitter.com/SauberF1Team 13/23 Stolz präsentieren (wenn auch in einer Foto-Montage) Marcus Ericsson und Charles Leclerc ihren neuen Sauber. Dank Titelsponsor Alfa Romeo geht's vom Blau-Gelb zu Weiß-Rot. Schick! © twitter.com/SauberF1Team 14/23 Eine weit geöffnete Abdeckung am Motor soll für die nötige Kühlung sorgen. © twitter.com/SauberF1Team 15/23 An der Seite setzt das Schweizer Privatteam auf drei Leitbleche. Ein Trick, der den gewünschten Vorteil bringt und die Luft clever ums Auto leitet? © twitter.com/SauberF1Team 16/23 Interessant sieht auch die von einer Trennwand geteilte Airbox am oberen Teil des C37 aus. © twitter.com/RenaultSportF1 17/23 Nico Hülkenberg geht künftig mit diesem Boliden auf die Rennpisten dieser Welt. Der neue Renault erinnert - zumindest in dieser Version - stark an seinen Vorgänger. Große Änderungen sind bis auf den Halo nicht zu erkennen. © facebook.com/Formula1 18/23 Als eines der ersten präsentiert Williams seinen Boliden für 2018. Markant dabei ist natürlich das neue Halo-System. © twitter.com/williamsracing 19/23 Neben der typischen Martini-Lackierung findet sich ungewohnt viel Schwarz am Williams. Außerdem lassen die Bilder einen kleinen T-Flügel vor dem Heckflügel erkennen. © facebook.com/Formula1 20/23 Mit Technikchef Paddy Lowe, vorher bei Mercedes erfolgreich, wurde das aerodynamische Konzept dabei deutlich verändert. Der Frontflügel erinnert an einen Silberpfeil, die seitlichen Partien um die Lufteinlässe herum sind wohl von Ferrari inspiriert. © twitter.com/HaasF1Team 21/23 Als erstes Team überhaupt hat Haas seinen 2018er-Flitzer präsentiert. Diese Animation zeigt: Die Farben bleiben mit Weiß, Schwarz und Rot gleich, neu dazu gekommen ist dafür der Halo. © twitter.com/HaasF1Team 22/23 Wie es das neue Reglement vorgesehen hat, hat man sich von der Haifisch-Flosse am Heck verabschiedet. Die Wagen sehen dadurch wieder schnittiger aus. © twitter.com/HaasF1Team 23/23 Dass das US-Team mit Ferrari zusammenarbeitet, ist hinreichend bekannt. Auffällig: Die hintere Form des neuen Autos ähnelt stark dem Heck des Ferraris aus dem Vorjahr. Wie ein Coca-Cola-Glas zieht sich das Hinterteil zusammen.

Neuer Ferrari soll Vettel zum Titel führen

"Wenn man das Auto zum ersten Mal als Ganzes sieht, will man nur noch einsteigen und losfahren", sagte Vettel mit strahlenden Augen über den Ferrari SF71H: "Ich bin überzeugt, dass dieses Auto ein großer Schritt nach vorn ist." Sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen ergänzte: "Wenn ein Auto gut aussieht, ist es meistens auch schnell."

Nach vielen Jahren wurden am Ferrari die weißen Stellen an Flügeln und Airbox durch ein knalliges Rot ersetzt. In technischer Hinsicht wurde der Radstand etwas verlängert, damit orientiert sich Ferrari am Rivalen Mercedes.

Die Scuderia wartet für ihre eigenen hohen Ansprüche viel zu lange auf einen Titel. Die letzte von bislang 16 Konstrukteursweltmeisterschaften datiert aus dem Jahr 2008, ein Jahr zuvor hatte Räikkönen die letzte Fahrer-WM für die Roten geholt.

Der Heppenheimer Vettel (Vertrag bis 2020) steht unter erheblichem Erwartungsdruck - obwohl oder gerade weil er 2017 lange die WM-Führung innehatte. Sein Idol und Freund Michael Schumacher hatte seinerzeit gar fünf Anläufe bei den Roten benötigt, dann aber von 2000 bis 2004 mit der Scuderia sämtliche Titel gewonnen.

Erstes Kräftemessen am Montag

Was der neue Ferrari auf der Strecke zu leisten imstande ist, wird man am Montag wenigstens erahnen, wenn sich die Formel-1-Teams bei den ersten Testfahrten in Barcelona (bis 1. März) messen. Bis zum Saisonstart am 25. März in Melbourne wird allerdings ein Schattenboxen zwischen den jeweils viermaligen Weltmeistern Lewis Hamilton und Vettel sowie ihren Teams erwartet.

Konstrukteurs-Weltmeister Mercedes hatte am Donnerstagmittag vorgelegt. "Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man zum ersten Mal alle Teile zusammengefügt sieht", sagte der Engländer Hamilton über den W09 EQ Power+, der dem Team die fünfte Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaft in Folge einbringen soll: "Wir haben die DNA von 2017 behalten. Aber dieser Wagen ist besser als das Auto vom vergangenen Jahr - in jeglicher Hinsicht."

Cockpitschutz Halo markanteste Änderung

Markantestes neues Element des weiterhin in den Farben Silber, Schwarz und Türkis gehaltenen Boliden ist der Cockpitschutz Halo, der zur neuen Saison in der Formel 1 verpflichtend eingeführt wird - zum Missfallen von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, der erklärte: "Wenn Sie mir eine Kettensäge geben, schneide ich ihn ab."

Ansonsten ist Mercedes seinem Konzept aus dem Vorjahr weitgehend treu geblieben. "Wir hatten 2017 das schnellste Auto. Aber der Wagen war auch eine Diva", sagte Wolff: "Bei dem neuen Wagen wollten wir die negativen Eigenschaften beseitigen, ohne etwas von unserem Speed einzubüßen."

Der letztjährige WM-Dritte Bottas legte die ersten Kilometer mit dem neuen Mercedes zurück, später drehte auch Hamilton einige Runden. Vettels Jungfernfahrt im SF71H wird erst am Montag in Barcelona erwartet.

Dann wird auch Wolff ganz genau hinschauen. "Vergangenes Jahr hat uns Ferrari alle überrascht und ein Auto auf die Strecke gebracht, das von Beginn an funktioniert hat", sagte der Österreicher.