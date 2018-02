Formel 1: Infos zu den Autopräsentationen und Wintertestfahrten der Teams

NBA Sa 17.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! Qatar Total Open Women Single Live WTA Doha: Tag 4 Premier League Darts Live Premier League: Newcastle Copa del Rey Live Real Madrid -

Malaga Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves A-League Sydney Wanderers -

Newcastle

16. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Copa del Rey Barcelona -

Copa del Rey Barcelona -

Saski-Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen NCAA Division I Indiana @ Iowa Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand NCAA Division I Texas A&M @ Arkansas NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes Superliga Banfield -

Boca Juniors NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Six Nations Schottland -

England Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks

27. Februar CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo NBA Wizards @ Bucks

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning

Die Formel-1-Saison 2018 steht in den Startlöchern. Doch bevor Ende März wieder um WM-Punkte gefahren wird, stellen die Teams in den nächsten Wochen zunächst ihre neuen Autos vor. Anschließend finden die ersten Testfahrten statt. Bei SPOX findet ihr alle Infos sowie Termine zu den Autopräsentationen und Wintertestfahrten.

Den Anfang machte in diesem Jahr etwas überraschend Haas. Das US-Team stellte wie aus dem Nichts animierte Bilder von seinem neuen Auto ins Netz. Als zweites Team hat Williams seinen Wagen vorgestellt, auch hier gab es lediglich eine Animation zu sehen.

Die beiden Titelkonkurrenten Ferrari und Mercedes präsentieren die Autos für Vettel, Hamilton und Co. eine Woche später - und zwar beide am 22. Februar.

Da es den Formel-1-Teams selbst überlassen ist, für wann sie ihre Präsentation terminieren, ist es durchaus überraschend, dass die Rennställe aus Maranello und Brackley das gleiche Datum gewählt haben.

Präsentationen der Formel-1-Autos 2018

Team Auto Datum (Ort) Haas VF-18 14. Februar (Online) Williams FW41 15. Februar (London) Red Bull RB14 19. Februar (Online) Sauber C37 20. Februar (Online) Renault R.S. 18 20. Februar (Online) Ferrari W09 22. Februar (Online) Mercedes ? 22. Februar (Silverstone) McLaren MCL33 23. Februar (Online) Force India VJM11 25. Februar (Barcelona) Toro Rosso STR13 26. Februar (Barcelona)

Wann und wo finden die Formel-1-Wintertestfahrten 2018 statt?

Es gibt auch 2018 wieder zwei viertägige Wintertestfahrten. Diese finden vom 26. Februar bis zum 1. März sowie vom 6. bis 9. März in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya statt. Bis zu diesem Zeitpunkt werden also alle Teams ihre Autos für die Saison 2018 vorgestellt haben.

Wie viel Aussagekraft haben die Wintertestfahrten in der Formel 1?

Nach den insgesamt acht Tagen in Barcelona haben die Teams, Experten und Fans einen ungefähren Eindruck von der Leistungsfähigkeit der einzelnen Rennställe. Eine 100 prozentige Antwort auf die Frage nach dem genauen Kräfteverhältnis in der neuen Saison geben die Testfahrten jedoch nicht.

Das liegt zum einen daran, dass die Teams ihre Autos bis zum Saisonstart in Australien (25. März) in der Regel noch mit weiteren Updates aufrüsten. Und zum anderen daran, dass bei Tests viel experimentiert wird und sich vor allem die Topteams nur bedingt in die Karten schauen lassen wollen.

Warum finden die Wintertestfahrten in Barcelona statt?

Der Circuit de Catalunya bietet ein ausgeglichenes Streckenprofil. Das heißt: Es gibt sowohl schnelle als auch enge, langsame Passagen. Das hilft den Teams, ihre Autos in verschiedenen Situationen zu testen.

Zudem herrschen in Spanien in der Regel angenehme Temperaturen. Testfahrten in Deutschland beispielsweise würden um diese Jahreszeit nur wenig Sinn machen, schließlich fährt die Formel 1 während des gesamten Saisonverlaufs nicht bei winterlichen Temperaturen.

So liefen die Wintertestfahrten 2017