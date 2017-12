FIA gründet Hall of Fame: Schumacher, Vettel und Rosberg dabei

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

05. Dezember Champions Hockey League Trinec -

Brynäs Basketball Champions League Hapoel Holon -

Oldenburg Champions Hockey League Bern -

Växjö Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 2 Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. Dezember FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 3 CEV Champions League Perugia -

Civitanova Basketball Champions League Avellino -

Bonn Copa Sudamericana Independiente -

Flamengo NBA Warriors @ Hornets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. Dezember Indian Super League Chennai -

Kalkutta Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 4 European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NFL Saints @ Falcons NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Dezember Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas NBA Warriors @ Pistons A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. Dezember Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter NBA Wizards @ Clippers Primeira Liga Boavista -

Sporting Glory Kickboxing Glory Redemption Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Dezember Primera División Real Sociedad -

Malaga ACB Real Madrid -

Murcia Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao ACB Estudiantes -

Valencia NFL RedZone -

Week 14 Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs Superliga Estudiantes -

Boca Juniors NFL Ravens @ Steelers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Dezember BSL Anadolu Efes -

Sakarya Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls NFL Patriots @ Dolphins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Dezember DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. Dezember Champions Hockey League Brünn -

Jyväskylä Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Champions Hockey League Zürich -

Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) NBA 76ers @ Timberwolves DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Dezember Basketball Champions League Enisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom CEV Champions League (W) Conegliano -

Novara Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente NBA Thunder @ Pacers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Dezember Indian Super League Pune -

Bengaluru FC William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen Eredivisie Ajax -

Excelsior NBA Lakers @ Cavaliers NFL Broncos @ Colts NHL Penguins @ Golden Knights A-League Sydney -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Dezember Indian Super League Kerala -

NorthEast United William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante NBA Spurs @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Dezember BSL Beşiktaş -

Galatasaray Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Extreme Fighting Championship EFC 66 Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari NFL Bears @ Lions NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord ACB Barcelona -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Club Brugge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Florenz -

Genua Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villareal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol NFL RedZone -

Week 15 Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis

Die FIA hat eine Ruhmeshalle des Motorsports ins Leben gerufen und im ersten Schritt alle 33 Formel-1-Weltmeister darin aufgenommen. Neun Champions waren am Montagabend in Paris zugegen, darunter Sebastian Vettel und Nico Rosberg. Rekordweltmeister Michael Schumacher ist das dritte deutsche Mitglied in der Hall of Fame.

Stellvertretend für Schumacher, der 2013 bei einem Ski-Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten hatte und sich in der Reha befindet, nahm seine Managerin Sabine Kehm die Ehrung entgegen. "Wir alle wissen, dass Michael hier sein sollte. Und ich bin absolut sicher, dass er gerne hier wäre", sagte Kehm: "Er hatte immer größten Respekt vor allen in diesem Raum und er würde sich sehr geehrt fühlen. Was Michael so besonders gemacht hat, was ihn so erfolgreich gemacht hat, war wie bei allen Anwesenden die Liebe und Leidenschaft für diesen Sport."

Todt zu Hall of Fame: "Es war an der Zeit"

Für FIA-Präsident Jean Todt, der am Freitag bei der Wahl zum Kopf des Weltverbandes ohne Gegenkandidat ist und damit vor einer dritten Amtszeit steht, lag die Gründung der Hall of Fame längst auf der Hand: "Es war Zeit, dass wir eine Motorsport-Ruhmeshalle erhalten, und es erschien uns logisch, mit den Formel-1-Champions anzufangen."

2018 werden die Rallye-Weltmeister aufgenommen, 2019 folgen die Champions auf der Langstrecke. Anschließend soll die Ruhmeshalle Schritt für Schritt erweitert werden.