Wo kann ich den Abu Dhabi GP live sehen?

Der Großen Preis von Abu Dhabi steht und damit das letze Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison 2017. SPOX liefert euch alle Infos zum Rennwochende - inklusive Rennergebnis, Startaufstellung, Livestream und Liveticker.

Lewis Hamiton steht seit dem Großen Preis von Mexiko als Weltmeister fest und auch im zweiten freien Training wusste der Brite zu überzeugen. An ihm war kein Vorbeikommen, allerdings reihte sich Sebastian Vettel auf dem zweiten Rang ein. Niko Hülkenberg rutschte noch in die Top-10.

Wann startet der Große Preis von Abu Dhabi?

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Freitag, 24. November 13 Uhr (MEZ) 2. Freies Training Freitag, 24. November 17 Uhr (MEZ) 3. Freies Training Samstag, 25. November 14 Uhr (MEZ) Qualifying Samstag, 25. November 17 Uhr (MEZ) Rennen Sonntag, 26. November 17 Uhr (MEZ)

Wo kann ich den Abu-Dhabi-GP im TV verfolgen?

Im Free-TV werden das Rennen und das Qualifiyng live auf RTL übertragen. Außerdem zeigt der Sender vor der Qualifikation am Samstag eine Zusammenfassung des dritten Freien Trainings, das am jeweiligen Freitag stattfand.

Beim Pay-TV-Sender Sky sind neben Rennen und Qualifiyng alle Trainingseinheiten des Rennwochenendes live zu sehen. Des Weiteren bietet der Sender unterschiedliche Kameraperspektiven an, wie beispielsweise den Cockpit-Modus.

In Österreich hat ORF1 hat die Rechte für das zweite freie Training, das Qualifying sowie das Rennen und zeigt diese live im Free-TV. In der Schweiz werden Qualifikation und Rennen von SRF zwei übertragen.

Wo kann ich den Abu-Dhabi-GP im Livestream verfolgen?

Sky-Abonnenten können den GP über SkyGo auf allen kompatiblen, mobilen Endgeräten verfolgen. Interessierte ohne Sky-Abo können das Rennen auch kostenlos auf TV Now sehen. Beide Angebote sind auch per iPhone-/iPad-App und via Android-App empfangbar.

In Österreich überträgt das ORF in seiner TV-Thek die Einheiten im kostenlosen Livestream.

Wo kann ich den Abu-Dhabi-GP im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts von den Trainings-Sessions, dem Qualifying und dem Rennen Dieser beginnt in der Regel eine halbe Stunde vor dem Start und endet etwa 15 Minuten nach dem jeweiligen Ende der Einheit.

Das zweite freie Training im Überblick

Pos Fahrer Team Zeit 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:37,877 2 Sebastian Vettel Ferrari 1:38,026 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:38,180 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38,352 5 Valtteri Bottas Mercedes 1:38,537 6 Max Verstappen Red Bull Racing 1:38,894 7 Sergio Perez Force India 1:39,323 8 Esteban Ocon Force India 1:39,333 9 Nico Hülkenberg Renault 1:39,529 10 Fernando Alonso McLaren-Honda 1:39,559 11 Felipe Massa Williams 1:39,635 12 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1:39,671 13 Carlos Sainz jr. Renault 1:40,201 14 Lance Stroll Williams 1:40,329 15 Pierre Gasly Toro Rosso 1:40,694 16 Kevin Magnussen Hass F1 1:41,128 17 Pascal Wehrlein Sauber 1:41,270 18 Marcus Ericsson Sauber 1:41,302 19 Brendon Hartley Toro Rosso 1:41,496 20 Romain Grosjean Haas F1 1:41,560

Die Rekordsieger des Abu-Dhabi-GP

Drei Siege: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton

Ein Sieg: Kimi Raikkönen, Nico Rosberg

Das Ergebnis des Abu-Dhabi-GP von 2016

Platzierung Fahrer Team Zeit 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:38:04.013 2. Nico Roberg Mercedes +0:00.439 3. Sebastian Vettel Ferrari +0:00.843 4. Max Verstappen Red Bull +0:01.685 5. Daniel Ricciardo Red Bull +0:05.315 6. Kimi Raikkönen Ferrari +0:18.816 7. Nico Hülkenberg Force India +0:50.114 8. Sergio Perez Force India +0:58.776 9. Felipe Massa Williams +0:59.436 10. Fernando Alonso McLaren +0:59.896 11. Romain Grosjean Haas F1 +1:16.777 12. Esteban Gutierrez Haas F1 +1:35.113 13. Esteban Ocon Manor + 1 Runde 14. Pascal Wehrlein Manor + 1 Runde 15. Marcus Ericsson Sauber + 1 Runde 16. Felipe Nasr Sauber + 1 Runde 17. Jolyon Plamer Renault + 1 Runde 18. Carlos Sainz Toro Rosso DNF 19. Daniil Kwjat Toro Rosso DNF 20. Jenson Button McLaren DNF 21. Valttri Bottas Williams DNF 22. Kevin Magnussen Renault DNF

Die WM-Wertung nach dem 19. von 20 Läufen

Platz Fahrer Team WM-Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 333 2 Sebastian Vettel Ferrari 277 3 Valtteri Bottas Mercedes 262 4 Daniel Ricciardo Red Bull 192 5 Kimi Räikkönen Ferrari 178 6 Max Verstappen Red Bull 148 7 Sergio Perez Force India 92 8 Esteban Ocon Force India 83 9 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 54 10 Lance Stroll Williams 40 11 Felipe Massa Williams 36 12 Niko Hülkenberg Renault 34 13 Romain Grosjean Haas 28 14 Kevin Magnussen Haas 19 15 Stoffel Vandoorne McLaren 13 16 Fernando Alonso McLaren 11 17 Jolyon Palmer Renault 8 18 Pascal Wehrlein Sauber 5 19 Daniil Kvyat Toro Rosso 5 20 Marcus Ericsson Sauber 0 21 Antonio Giovinazzi Sauber 0 22 Pierre Gasly Toro Rosso 0 23 Jenson Button McLaren 0 24 Paul Di Resta Williams 0

Rennergebnis des Brasilien-GP