Verstappen-Strafe sorgt für Ärger: "Sauerei"

NFL Live RedZone -

Week 7 NFL Live Saints @ Packers (DELAYED) NHL Canucks @ Red Wings NFL Falcons @ Patriots DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 2 Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona NBA Warriors @ Mavericks NFL Redskins @ Eagles DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

24. Oktober Basketball Champions League Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Olimpija -

Bayreuth Serie A Atalanta -

Hellas Verona Basketball Champions League Oldenburg -

Karsiyaka First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Oktober European Championship European Darts Championship: Tag 1 Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid NBA Celtics @ Bucks NFL Dolphins @ Ravens NHL Stars @ Oilers WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Oktober European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd NBA Thunder @ Timberwolves WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale A-League Adelaide Udt – Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Oktober Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers European Championship European Darts Championship: Tag 3 Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) NBA Cavaliers @ Pelicans Super Liga Cacak -

Partizan CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Centray Daily -

29. Oktober Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz BSL Galatasaray -

Fenerbahce Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Premiership Bath – Gloucester Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton NFL RedZone -

Week 8 ACB Valencia -

Gran Canaria Primera División Eibar -

Levante European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes Superliga Boca Juniors -

Belgrano NFL Steelers @ Lions DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. Oktober Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics NFL Broncos @ Chiefs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

31. Oktober Basketball Champions League Aris -

Bonn DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Individual Championship Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München NBA Thunder @ Bucks Copa Libertadores Lanus -

River Plate DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. November Basketball Champions League Ventspils -

Ludwigsburg Basketball Champions League Banvit -

Bayreuth Basketball Champions League EWE Baskets -

Murcia Championship Preston -

Aston Villa NBA Bulls @ Heat Copa Libertadores Grêmio -

Barcelona Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. November NBA Warriors @ Spurs NFL Bills @ Jets A-League Melbourne City -

Sydney World Series of Darts World Series of Darts Finals -

Tag 1 Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Begles Primera División Real Betis -

Getafe NBA Cavaliers @ Wizards Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premiership St Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wednesday Primera División Deportivo -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Metz -

Lille Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genoa -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Serie A Atalanta -

SPAL ACB Malaga -

Saski-Baskonia Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand NHL Canadiens @ Blackhawks

Max Verstappen überholte in der letzten Runde des Großen Preises der USA Kimi Räikkönen und sicherte sich so den dritten Platz. Allerdings nur für wenige Augenblicke: Weil das Manöver nach Meinung der Rennstewards illegal war, verlor Verstappen die Podiumsplatzierung nachträglich. Eine Entscheidung, die nicht nur Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko in Rage brachte.

Verstappen setzte sich in Kurve 17 innen neben Räikkönen und ging vorbei. Problem: Der Niederländer war dabei mit allen vier Rädern neben der Streckenmarkierung - laut Regelwerk ein irreguläres Manöver. Verstappen erhielt nach Rennende eine 5-Sekunden-Strafe und verlor seine Podiumsplatzierung somit wieder an Räikkönen.

"Wenn die Verantwortlichen nicht sehen, was sie da anrichten, hat das keinen Sinn. Solche Entscheidungen zerstören den Sport. Das war ein sensationelles Rennen. Wenn man Paragraphen reiten will, dann gratuliere - bestens gelungen", wütete Marko bei Sky gegen die Entscheidung der Rennmarshalls, die bereits beim Mexiko-GP im Vorjahr "für ein Desaster gesorgt" hätten.

Im gesamten Rennen hätten Fahrer immer wieder die Streckenbegrenzungen unbestraft verlassen. Entsprechend könne er das Urteil der Stewards nicht nachvollziehen, so Marko: "Dann können wir gleich Playstation spielen."

Unterstützung erhielt Marko von Niki Lauda. "Verstappen vollzieht ein ganz normales Überholmanöver", sagte der Aufsichtsratschef von Mercedes: "Dass man ihn für 30 Zentimeter bestraft, ist eine Sauerei. Wir haben hier keine Straßenverkehrsordnung, denn sonst müssen wir keine Rennen fahren."

Jos Verstappen wütet bei Twitter

Die Rennstewards sollen Laudas Meinung nach nur eingreifen, wenn ein Manöver gefährlich ist. Das sei hier nicht der Fall gewesen sein: "Ich verstehe nicht, warum wir wieder in die Steinzeit zurückgefallen sind. Da muss man mit Charlie Whiting (Rennleiter; Anm. d. Red) reden. Das kann man der Außenwelt nicht verkaufen."

Max Verstappens Vater Jos ärgerte sich bei Twitter über die Strafe gegen seinen Sohn. Er schrieb von einer "Schande" und prangerte den Internationalen Automobilverband FIA an, pro Ferrari entschieden zu haben, in dem er in einem Tweet die Initialen FIA mit "Ferrari International'Assistance".

Verstappen reagierte mit Unverständnis auf seine Sanktion. "Wir hatten ein wirklich tolles Rennen, aber diese dummen Entscheidungen zerstören den Sport", sagte der 20-Jährige: "Ich hoffe wirklich, dass die Fans diese Entscheidung nicht mögen - und hoffentlich kommen sie im nächsten Jahr nicht mehr."

Die Rennleitung selbst begründete die Entscheidung wie folgt: "Die Rennkommissare haben sich die Videos angesehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass Auto 33 (Verstappen; Anm. d. Red) die Strecke mit allen vier Rädern mindestens einen halben Meter verlassen und dabei Auto 7 (Räikkönen; Anm. d. Red) überholt hat. Der Fahrer verschaffte sich dadurch einen nachhaltigen Vorteil."