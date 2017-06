Räikkönen und Bottas kämpfen um Zukunft

Erlebe

Pump Track MLB Sa 01:10 Indians -

Twins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Rockies MLB Sa 04:15 Giants -

Mets National Rugby League Sa 11:30 Roosters -

Storm DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

24. Juni AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Hockey World League Sa 14:00 Pool B: Neuseeland -

Australien (Damen) Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals Horse Racing (Racing UK) Sa 15:30 Royal Ascot -

Tag 5 Crankworx Sa 15:30 Crankworx 2017 Innsbruck -

Downhill Hockey World League Sa 16:00 Pool B: Malaysia -

Belgien (Damen) Hockey World League Sa 18:00 Pool A: Südkorea -

Niederlande (Damen) MLB Sa 19:05 Yankees -

Rangers Hockey World League Sa 20:00 Pool A: Italien -

Schottland (Damen) Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Rugby Union Internationals Sa 21:15 Argentinien -

Georgien MLB Sa 22:10 Marlins -

Cubs MLB Sa 22:10 Indians -

Twins Serie A So 00:00 Santos -

Recife Bellator So 02:00 Bellator NYC: Sonnen -

Silva MLB So 04:10 Dodgers -

Rockies DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

25. Juni AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Hockey World League So 14:00 Pool B: Australien -

Spanien (Damen) AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Hockey World League So 16:00 Pool B: Belgien -

Neuseeland (Damen) Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale Hockey World League So 18:00 Pool A: China -

Niederlande (Damen) IndyCar Series So 19:00 Grand Prix of Elkhart Lake MLB So 19:10 Indians -

Twins Hockey World League So 20:00 Pool A: Schottland -

Südkorea (Damen) Serie A So 21:00 Gremio -

Corinthians Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

26. Juni MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

27. Juni Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 Hockey World League Di 14:00 Pool A: Südkorea -

China (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

27. Juni Hockey World League Di 16:00 Pool B: Neuseeland -

Malaysia (Damen) Hockey World League Di 18:00 Pool A: Niederlande -

Italien (Damen) Hockey World League Di 20:00 Pool B: Belgien -

Spanien (Damen) MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

28. Juni AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

30. Juni Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

01. Juli J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo MLB Di 00:05 Nationals -

Mets Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros

Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas sind Finnen, Schweiger, Teamkollegen der Formel-1-Titelkandidaten und kämpfen um neue Verträge. Beide wollen dabei mehr sein als Zuarbeiter für Sebastian Vettel beziehungsweise Lewis Hamilton.

Es war ein typischer "Iceman"-Moment. Ohne eine Miene zu verziehen oder die Stimme auch nur eine Nuance zu heben, sagte Kimi Räikkönen seinem Teamkollegen Sebastian Vettel seine eher bedingte als bedingungslose Unterstützung im Titelkampf zu. "Natürlich helfe ich ihm - wenn ich die WM selbst nicht mehr selbst gewinnen kann", erklärte der Ferrari-Pilot in Baku.

68 Punkte liegt der 37 Jahre alte Ex-Weltmeister, dessen letzter Sieg vom März 2013 datiert, in der Fahrerwertung vor dem Großen Preis von Aserbaidschan (15.00 Uhr im LIVETICKER) bereits hinter Vettel zurück. Doch einem wie Räikkönen, der um einen neuen Vertrag bei der Scuderia kämpft, verzeiht man solche Sätze. Schließlich ist der Schweiger aus Espoo mit seinen knappen, oft patzigen Aussagen einer der wenigen markanten Köpfe in der Formel 1.

Bottas "ist eine Wucht"

Auch wenn Valtteri Bottas (27) erst Ende April in Sotschi seinen ersten Grand Prix gewonnen hat, muss der zweite Finne im Fahrerfeld sich einen solchen Status erst noch erarbeiten. Zunächst als B-Lösung in der Nachfolge des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg bei Mercedes abgetan, hat sich Bottas allerdings schnell Respekt verschafft. "Der Kerl ist eine Wucht", lobte etwa Team-Aufsichtsratschef Niki Lauda den Zugang.

Mit der Verlängerung von Bottas' auslaufendem Vertrag hat das dennoch keine Eile. "Als wir Valtteri das Angebot unterbreitet haben, wusste er, dass wir uns Zeit für unsere Entscheidung nehmen würden. Der Fahrermarkt wird 2018 und auch 2019 offen sein", erklärte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

Bottas erntet Zuspruch von Hamilton

Bottas lässt sich von solchen Ansagen nicht aus der ihm eigenen Ruhe bringen. Auf die Frage, ob er den Vertrag mit sich selbst verlängern würde, antwortete er cool: "Natürlich!" Mit seinen Leistungen und seiner Haltung hat Bottas ausgerechnet in seinem Teamkollegen Lewis Hamilton einen großen Fürsprecher gewonnen. "Valtteri hat sich einen langfristigen Platz in der Mercedes-Familie verdient", sagte der WM-Zweite in Baku.

Diese Aussage darf nicht verwundern, denn für Hamilton ist die aktuelle Situation geradezu paradiesisch. Während er und sein einstiger Kart-Kumpel Rosberg sich zwischen 2013 und 2016 in Zweikämpfen auf der Strecke sowie in zahllosen Psychospielchen gegenseitig zermürbten, geht es seit Saisonbeginn bei den Silberpfeilen vergleichsweise harmonisch zu.

Anerkennung für die Räikkönen und Bottas

Damit hat Mercedes auf der Fahrerebene eine ähnliche Situation wie Ferrari, wo Vettel sich gut mit Räikkönen versteht. Deswegen war der Heppenheimer auch nicht böse über den leisen Vorstoß des Finnen. "Jeder von uns versucht, das Beste für sich rauszuholen. Aber entscheidend ist der Respekt voreinander", sagte der WM-Spitzenreiter.

Hamilton und Vettel wissen natürlich, wie wichtig der zweite Mann im Titelkampf werden kann. Als Puffer, aber auch als Adjutant, der dem Chef im Zweifel seinen Platz überlässt.

Und Mercedes und Ferrari wissen, was sie an ihren Finnen haben, zumal die Fahrerbesetzung für 2018 auch eine Frage der Alternativen ist. Kombinationen mit Fernando Alonso (McLaren) oder Max Verstappen (Red Bull) etwa wären sportlich reizvoll, aber böten reichlich Sprengstoff...