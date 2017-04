Ferrari dominiert den Freitag in Sotschi

Freitag, 28.04.2017

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat das freie Training zum Großen Preis von Russland dominiert und seine Ansprüche auf den dritten Saisonsieg unterstrichen. Der WM-Spitzenreiter drehte am Freitag in der Olympiastadt Sotschi in 1:34,120 Minuten die schnellste Runde und verwies seinen Teamkollegen Kimi Räikkönen mit rund zweieinhalb Zehntelsekunden Vorsprung auf den zweiten Rang.

Erst dahinter folgten die beiden Mercedes-Silberpfeile: Der Finne Valtteri Bottas (+0,670) wurde Dritter vor dem WM-Zweiten Lewis Hamilton (+0,709) aus England. Mercedes hatte dabei Pech mit Verkehr auf der Strecke, schien aber auch grundsätzlich noch Zeit auf die Roten zu verlieren.

Das überrascht, denn zumindest auf eine schnellen Runde war Mercedes in dieser Saison trotz Problemen in den Rennen stärker als Ferrari. Für das Qualifying am Samstag (14 Uhr im LIVETICKER) verspricht dies angesichts des doch großen Abstandes Spannung, die erste Ferrari-Pole seit Singapur 2015 scheint möglich.

Nico Hülkenberg, der sein Renault-Cockpit für die erste Session an den Russen Sergej Sirotkin abgegeben hatte, landete auf dem achten Platz. Pascal Wehrlein lag im unterlegenen Sauber als 18. knapp dreieinhalb Sekunden hinter der Spitze.

