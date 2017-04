Alonso: "Ich bin für alle Optionen offen"

Freitag, 28.04.2017

"Ich denke, ich bin am Ende meiner Karriere in der Formel 1", gab Alonso bei CNN an. Der Spanier weiter: "Ich bin 35 Jahre alt und seit 16 Jahren im Wettbewerb." In "jedem Jahr wieder" versuche er, aufs Podium zu fahren und Titel zu sammeln.

Das könnte bald vorbei sein, so die Befürchtung seiner Fans, Alonso weiß es selbst noch nicht: "Ich bin für alle Optionen offen", meint er mit Hinblick auf seinen auslaufenden Vertrag. "Wir wollen ihn behalten", hatte McLaren-Boss Zak Brown kürzlich angekündigt.

