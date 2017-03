Williams muss Testfahrten vorzeitig beenden

Donnerstag, 02.03.2017

Die Schäden am FW40 wurden erst bei einer Inspektion in der Nacht zu Donnerstag entdeckt.

Für Williams liefen die ersten vier Testtage des Jahres äußerst bescheiden. Bereits am Dienstag war der Rennstall nach einem heftigen Dreher von Stroll nicht mehr in der Lage, die Tests fortzusetzen. Beschädigte Teile mussten sogar zurück ins eigene Werk geschickt werden. Williams will mit Stroll und Felipe Massa (Brasilien) in der kommenden Woche bei den zweiten und letzten Tests vor dem Saisonstart am 26. März in Melbourne/Australien wieder voll einsatzfähig sein.

