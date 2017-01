Rosberg sieht Bottas als "perfekten Nachfolger"

Dienstag, 17.01.2017

Der dreimalige Weltmeister Hamilton fährt seit 2013 für Mercedes und will im kommenden Jahr den Titel zurückholen, den er 2016 an Rosberg verlor. Bottas glaubt aber an gleiche Voraussetzungen für beide Piloten.

"Wir fahren mit den gleichen Autos und der gleichen Ausrüstung, um Rennen zu gewinnen", sagte der 27-Jährige der BBC: "Ich bin sicher, dass sie uns hart und fair gegeneinander antreten lassen. Lewis ist ein großartiger Fahrer. Es wird eine große Herausforderung, schneller als er zu sein." Bottas Wechsel von Williams zu den Silberpfeilen war am Montag bestätigt worden.

Alle Formel-1-News im Überblick