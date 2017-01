Manor will mit 2016er-Auto starten

Donnerstag, 19.01.2017

Da die Testfahrten kurz bevorstehen, steht Manor unter Zeitdruck. Die Suche nach einem Investor würde sich bei einem Nichtantreten zur neuen Saison schwieriger gestalten.

Damit der Antrag wirksam wird, müssen die anderen zehn Teams zustimmen. Das neue Regelwerk sieht schnellere Autos vor, deshalb wäre Manor mit den alten Boliden aus sportlicher Sicht nicht im Vorteil. Allerdings wurden die Rennwagen zur neuen Saison auch optisch und aerodynamisch anders gestaltet. Daher scheint eine Zustimmung von Seiten der FIA fraglich.

Dürfte man die ersten drei Rennen tatsächlich mit dem alten Auto starten, müsste man erst beim Rennen in Sotschi (28. April) einen neuen Boliden präsentieren. Der Saisonauftakt findet am 24. März in Melbourne statt.

