Eishockey: DEB-Team testet vor WM 2018 zweimal gegen Frankreich

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet kurz vor der WM 2018 in Dänemark zwei Tests gegen Frankreich. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm erwartet den Nachbarn im Rahmen der Euro Hockey Challenge zunächst am 19. April in Wolfsburg, zwei Tage später kommt es in Berlin zu einem Wiedersehen.

Sport1 überträgt beide Partien live. Wolfsburg feiert seine Premiere als Austragungsort eines Eishockey-Länderspiels.

"Wir freuen uns riesig, neben dem Wellblechpalast in Berlin mit Wolfsburg einen attraktiven zweiten Spielort gefunden zu haben. Mit Frankreich als Gegner werden den Fans kurz vor der WM außerdem zwei attraktive Spiele geboten", sagte Sturm.