Sturm: "Wollen neue Geschichte schreiben"

Donnerstag, 18.05.2017

An den letzten WM-Sieg der Auswahl des DEB gegen die Kanadier am 24. April 1996 in Wien (5:1) denkt Sturm nicht zurück: "Wir wollen neue Geschichte schreiben. Das muss in die Köpfe rein. Es bringt nichts, davon zu reden, was war. Wir müssen den Moment genießen. Den Moment, in dem wir Geschichte schreiben können. Heute wäre eine gute Gelegenheit dazu."

Anschauungsunterricht nahm Sturm bei der Schweiz, die Kanada beim 3:2-Sieg nach Verlängerung in der Vorrunde bislang als einziges Team im Turnier bezwungen hatte. "Natürlich haben wir uns das Spiel noch einmal angesehen. Aber auch da war Kanada überlegen. Die Schweizer haben gut mitgehalten und dann in der Overtime das Siegtor gemacht", sagte Sturm.

