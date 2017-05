Russland gewinnt Bronze

Sonntag, 21.05.2017

"Es war ähnlich wie gegen Kanada. Wir haben aufgehört zu spielen. Die Trainer haben dann ein wichtiges Timeout genommen. Von da ab sind wir entspannter aufgetreten, haben noch einmal getroffen und das Spiel für uns entschieden", sagte der russische NHL-Verteidiger Dimitri Orlow von den Washington Capitals. Russlands Chefcoach Oleg Snarok blickte mit gemischten Gefühlen auf die Partie: "Wir haben Bronze gewonnen, es ist nicht die Medaille, die wir wollten. Ich bin aber dennoch stolz auf mein Team." Die Osteuropäer waren am Samstag in der Vorschlussrunde mit 2:4 an Titelverteidiger Kanada gescheitert.

Überragender Mann auf dem Eis war Russlands Stürmer Nikita Gussew (7./28.) mit zwei Treffern. Durch die weiteren Tore von Wladimir Tkachyow (22.) und Verteidiger Bogdan Kisselewitsch (29.) zogen die Russen im zweiten Drittel auf 4:0 davon.

NHL-Profi Mikko Rantanen (40.) von Colorado Avalanche, Mikko Lehtonen (42.) und Veli-Matti Savinainen (46.) verkürzten für die Finnen vor 16.182 Zuschauern in der Lanxess Arena, ehe Russlands NHL-Star Nikita Kutscherow (49.) von Tampa Bay Lightning die Begegnung entschied. Der 27-malige Titelträger revanchierte sich durch den Sieg für die 1:3-Niederlage im Halbfinale der letztjährigen WM.

Alle Eishockey-News in der Übersicht