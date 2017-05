DEG holt Burlon - Krefeld verpflichtet Hofland

Dienstag, 02.05.2017

Burlon hat zuletzt in der American Hockey League für die Tucson Roadrunners gespielt. Die DEG wird für den Profi die erste Station in Europa. "Er passt mit seinen Qualitäten hervorragend in unser Team. Unser Ziel bei der Kaderzusammenstellung war es, uns von hinten nach vorne zu arbeiten. Im Tor und in der Verteidigung sind die Planungen jetzt abgeschlossen", sagte Trainer Mike Pellegrims.

Außerdem sicherten sich die Pinguine die Dienste von Diego Hofland. Der 26 Jahre alte DEL-erfahrene Stürmer kommt von Zweitligist EC Bad Nauheim zum Vorrunden-Schlusslicht der abgelaufenen Saison.

"Er wird unserem Kader mehr Tiefe geben und den Konkurrenzkampf in den hinteren Reihen anheizen. Zudem ist er eine weitere Option in Unterzahlsituationen", sagte Cheftrainer Rick Adduono.

