DEL: Alle Klubs beantragen Lizenz fristgerecht

Donnerstag, 25.05.2017

Zu den DEL2-Kandidaten gehören auch die Tölzer Löwen, die sich als bestes deutsches Team der Oberliga sportlich für den Aufstieg qualifiziert hatten. Auch Absteiger Starbulls Rosenheim hat seine Unterlagen zur Prüfung abgegeben. Die Oberbayern wären als Absteiger erster Nachrücker, sollten weniger als 14 Teams eine Lizenz für die neue Spielzeit erhalten.

Die DEL startet am 8. September 2017 in ihre 24. Saison. Die Hauptrunde endet nach 52 Spieltagen am 4. März 2018. Die DEL2 beginnt am 15. September.

