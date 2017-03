Reimer zum dritten Mal Spieler des Jahres

Samstag, 04.03.2017

Rekordtorjäger Patrick Reimer ist zum dritten Mal Spieler des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Nationalspieler der Nürnberg Ice Tigers, der mit 300 Treffern die ewige Torschützenliste der DEL anführt, wurde am Samstagabend im Rahmen der Eishockey-Gala im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln ausgezeichnet.

"Um ehrlich zu sein, bin ich etwas sprachlos", sagte der 34-Jährige, der bei der Umfrage der DEL und der Fachzeitschrift Eishockey News bei den Trainern und Managern aller 14 DEL-Klubs sowie den Experten von Telekom Eishockey wie schon im Vorjahr und in der Saison 2013/14 die meisten Stimmen erhielt: "Ich hätte nicht erwartet, den Titel verteidigen zu können. Umso mehr freue ich mich, dass es erneut geklappt hat."

Reimer, der es in der Hauptrunde in 52 Spielen auf 26 Tore und 28 Vorlagen gebracht hatte, sicherte sich auch die Auszeichnung Stürmer des Jahres. Zum Verteidiger des Jahres wurde Konrad Abeltshauser vom Titelverteidiger Red Bull München gewählt. Der 24-Jährige verbuchte zehn Treffer und 21 Assists und einen Plusminus-Wert von +24.

Rob Wilson Trainer des Jahres

Trainer des Jahres ist Rob Wilson, der Nürnberg mit Torjäger Reimer auf den dritten Platz nach der Hauptrunde führte. Als bester Torhüter wurde Gustaf Wesslau von den Kölner Haien ausgezeichnet, der mit 32 Siegen, einem Gegentorschnitt von 1,87, einer Fangquote von 93,2 Prozent und fünf Shutouts alle Konkurrenten in den Schatten stellte.

Zu den Entdeckungen der Saison gehörte Maximilian Kammerer von der Düsseldorfer EG als Rookie des Jahres. Der 20 Jahre alte Stürmer steuerte 15 Tore und elf Vorlagen bei. "Wir hatten bei der DEG keine einfache Saison. Umso mehr freut es mich, dass ich mit meiner Leistung so auf mich aufmerksam machen konnte", sagte der Sohn des ehemaligen Nationalspielers Axel Kammerer.

Im Rahmen der Gala wurden zudem der langjährige Krefelder Nachwuchstrainer Peter Kaczmarek und der ehemalige Nationalspieler Martin Reichel in die "Hall of Fame des deutschen Eishockeys" aufgenommen.

Patrick Reimer im Steckbrief