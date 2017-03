Stewart bleibt Coach der Panther

Sonntag, 26.03.2017

Im Playoff-Viertelfinale (best of seven) scheiterte Augsburg in der vergangenen Woche denkbar knapp mit 3:4 an den Nürnberg Ice Tigers. "Auch wenn die Enttäuschung noch groß ist, können wir stolz auf das Erreichte sein. Wir haben uns als Team in diesem Jahr enorm weiterentwickelt", sagte Stewart, der in den letzten Tagen auch als Kandidat für den Trainerposten bei der Düsseldorfer EG galt.

