Kölner Sulzer tritt aus DEB-Auswahl zurück

Donnerstag, 30.03.2017

Der ehemalige NHL-Profi teilte Sturm in einem persönlichen Gespräch mit, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe.

"Nach der langen Saison möchte ich nun mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und meinem Körper Zeit für die nötige Regeneration geben", erklärte Sulzer. Der Kölner bestritt 64 Länderspiele und nahm an vier Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2006 und 2010 teil.

Sturm nominierte für die beiden Partien in Lillehammer Marco Nowak (26) von der Düsseldorfer EG nach. Am kommenden Montag beginnt die erste Vorbereitungsphase auf die Heim-WM (5. bis 21. Mai 2017) in Köln.

Alle Eishockey-News im Übersicht