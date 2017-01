Saisonende für Adler Marcel Goc

Mittwoch, 18.01.2017

Der 33-Jährige erlitt am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel in Augsburg (2:3 n.V.) einen Kreuzbandriss, einen Außenbandanriss und eine schwere Knochenprellung und muss mindestens sechs Monate pausieren. Goc wird am Donnerstag in einer Straubinger Klinik von einem Kniespezialisten operiert.

"Marcels Ausfall ist ein herber Verlust. Er ist in allen Bereichen ein Schlüsselspieler. Seine Aufgaben müssen jetzt andere Spieler übernehmen, die Mannschaft muss noch enger zusammenrücken. Nur im Kollektiv können wir diesen Ausfall kompensieren", sagte Adler-Manager Teal Fowler.

Nationalspieler Goc war 2015 aus der NHL nach Deutschland zurückgekehrt und hatte bei den Mannheimern einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben. Er wurde aber immer wieder vom Verletzungspech eingeholt. Im September 2015 fehlte er fünf Monate lang, im Februar 2016 erlitt er erneut eine Blessur, die ihn länger aus dem Verkehr zog.

Alle Mehrsport-News in der Übersicht