Shaquille O'Neal wird 46 Jahre alt! Wir feiern den Hall of Famer mit seinen besten Sprüchen - macht euch also auf etwas gefasst!

Auf die Frage, wie er gegen sich selbst verteidigen würde: "Würde ich nicht. Ich würde einfach nach Hause gehen und eine Verletzung vortäuschen oder so."

Auf die Frage, mit welchen Attributen er einen perfekten Basketball-Spieler kreieren würde: "Mit mir. Und all meinen Attributen."

"Nietzsche war so intelligent und fortgeschritten. Und das bin ich auch. Ich bin der schwarze, Basketball-spielende Nietzsche."

"Es langweilt mich, immer nur von Geld, Geld, Geld, Geld zu hören. Ich will einfach nur spielen, Pepsi trinken und Reebok-Sachen tragen." der

"Kobe wollte immer der 'Hero' sein. Aber heißt es so schön: 'Ein Hero ist nur ein Sandwich.'"

© NBAE/getty

Nachdem er 12 Freiwürfe in einem Spiel getroffen hatte: "Das hier war für Rick Adelman. Ich will Zuhause Nummer 2 erledigen und sehe nur, wie er über meine Freiwürfe meckert. Kann ich nicht einmal auf dem Klo in Frieden gelassen werden?"