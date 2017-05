Final Four: Olympiakos schlägt ZSKA

Freitag, 19.05.2017

ZSKA Moskau - Olympiakos Piräus 78:82 (40:33)

Topscorer: Teodosic (23) - Spanoulis, Printezis, Papanikolaou (je 14)

Assists: De Colo (3) - Spanoulis (6)

Rebounds: Khryapa (8) - Papanikolaou (9)

Piräus bestach im ersten Halbfinale durch eine geschlossene Teamleistung, die erst im zweiten Durchgang zum Tragen kam. Die Männer von Headcoach Ioannis Sfairopoulos offenbarten vor allem Probleme bei offenen Würfe (25 von 68 aus dem Feld).

Durch gutes Ballmovement kämpften sich die Griechen aber in die Partie. 15 Assists standen nach dem vierten Viertel auf dem Konto. So scorten gleich vier Spieler der Starting Five zweistellig. Zudem dominierte Piräus am Brett. Ganze 18 Offensivrebounds ließ Moskau zu.

Bei den Russen stockte vor allem die Offensive. Point Guard Nando de Colo (16 Punkte) stemmte sich lange gegen die Niederlage, eine heiße Hand bekam jedoch auch er nicht (5 von 14 aus dem Feld). Bester Werfer im Team von Dimitrios Itoudis war Milos Teodosic. Der 30-Jährige steuerte 23 Punkte von der Bank bei.

Fenerbahce Istanbul - Real Madrid (20.30 Uhr im LIVETICKER)

