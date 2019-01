FIFA 19, EA Sports: Team of the Year - FIFA 19 Ultimate Team TOTY

Das Warten hat ein Ende! Das Team of the Year steht endlich fest. Auf diese Nachricht haben die FIFA-Ultimate-Team-Fans gewartet. Denn alle Spieler, die sich im TOTY befinden, bekommen eine zusätzliche Karte mit besonders guten Werten. SPOX zeigt euch, welche Spieler ins Team of the Year gewählt worden sind.

Nachdem viele Jahre die Gewerkschaft der Profifußballer (FIFPro) über die Zusammensetzung des Teams entschied, dürfen seit FIFA 18 eine Auswahl an Mitgliedern der EA Sports Community sowie verschiedene Auserwählte, die ihr Team auf den Sozialen Medien veröffentlichen, das Team of the Year zusammenstellen. Mehr zum Abstimmungsverfahren könnt ihr hier nachlesen.

FIFA 19: Das EA-Sports-Team of the Year © getty 1/12 EA Sports hat das Team of the Year von FIFA 19 bekanntgegeben. Insgesamt standen bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres 2018 55 Fußballer zur Auswahl, darunter auch einige deutsche Spieler - in die erste Elf hat es jedoch niemand geschafft. © getty 2/12 TOR: David de Gea (Manchester United) © getty 3/12 ABWEHR: Raphael Varane (Real Madrid) © getty 4/12 Virgil van Dijk (FC Liverpool) © getty 5/12 Sergio Ramos (Real Madrid) © getty 6/12 Marcelo (Real Madrid) © getty 7/12 MITTELFELD: Luka Modric (Real Madrid) © getty 8/12 N'Golo Kanté (FC Chelsea) © getty 9/12 Kevin De Bruyne (Manchester City) © getty 10/12 ANGRIFF: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) © getty 11/12 Lionel Messi (FC Barcelona) © getty 12/12 Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Team of the Year: Diese elf Spieler stehen im TOTY

Position Spieler Verein Rating Torwart David de Gea Manchester United - Abwehr Raphael Varane Real Madrid - Abwehr Virgil van Dijk FC Liverpool - Abwehr Sergio Ramos Real Madrid - Abwehr Marcelo Real Madrid - Mittelfeld Luka Modric Real Madrid - Mittelfeld N'Golo Kante FC Chelsea - Mittelfeld Kevin De Bruyne Manchester City - Sturm Kylian Mbappe Paris Saint-Germain - Sturm Cristiano Ronaldo Juventus Turin - Sturm Lionel Messi FC Barcelona -

Fifa 19 Team of Year: Die Nominierten

Zur Auswahl standen insgesamt 55 Spieler. Diese setzten sich aus 15 Stürmern, 15 Mittelfeldspielern, 20 Verteidigern und fünf Torhütern zusammen.

Team of the Year: Wer war im TOTY in FIFA 18?

Position Spieler (damaliger) Verein Rating Torwart David de Gea Manchester United 97 Abwehr Dani Alves Paris Saint-Germain 93 Abwehr Sergio Ramos Real Madrid 97 Abwehr Leonardo Bonnuci Leonardo Bonucci 96 Abwehr Marcelo Real Madrid 94 Mittelfeld Luka Modric Real Madrid 96 Mittelfeld Kevin De Bruyne Manchester City 96 Mittelfeld N'Golo Kante FC Chelsea 95 Sturm Cristiano Ronaldo Real Madrid 99 Sturm Harry Kane Tottenham Hotspur 96 Sturm Lionel Messi FC Barcelona 98