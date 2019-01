FIFA 19, EA Sports: Alle Infos zum Team of the Year: Nominierte, Abstimmung, Bekanntgabe

Jedes Jahr aus Neue erwarten die Fans von FIFA sehnsüchtig die Bekanntgabe des Team of the Year. Hier erfahrt ihr, welche Spieler für das Team of the Year nominiert wurden, wie das Vorting zum TotY abläuft und wann die Mannschaft bekanntgegeben wird.

Bevor das Team of the Year verkündet wird, findet zur Zeit das Voting statt, bei dem alle Stimmberechtigten für ihre Favoriten abstimmen dürfen. Nachdem viele Jahre die Gewerkschaft der Profifußballer (FIFPro) über die Zusammensetzung des Teams entschied, fällt diese Aufgabe seit FIFA 18 einer Auswahl an Mitgliedern der EA Sports Community sowie verschiedenen Sportlern und Medienschaffenden zu.

Welche Spieler sind für das Team of the Year von FIFA 19 nominiert?

Für die Wahl zur Mannschaft des Jahres wurden insgesamt 55 Spieler nominiert. Diese setzen sich aus 15 Stürmern, 15 Mittelfeldspielern, 20 Verteidigern und fünf Torhütern zusammen. Aus diesen wird schließlich die Top-Elf gewählt.

Sturm: Sergio Agüero, Edinson Cavani, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Robert Lewandowski, Mario Mandzukic, Neymar, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Mohamed Salah, Gareth Bale, Sadio Mané.

Sergio Agüero, Edinson Cavani, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Robert Lewandowski, Mario Mandzukic, Neymar, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Mohamed Salah, Gareth Bale, Sadio Mané. Mittelfeld: Casemiro, Paul Pogba, David Silva, Isco, Kevin de Bruyne, Paola Dybala, Fernandinho, Ivan Rakitic, N'Golo Kante, Toni Kroos, Luka Modric, Blaise Matuidi, Sergio Busquets, Ivan Perisic, Marco Reus.

Casemiro, Paul Pogba, David Silva, Isco, Kevin de Bruyne, Paola Dybala, Fernandinho, Ivan Rakitic, N'Golo Kante, Toni Kroos, Luka Modric, Blaise Matuidi, Sergio Busquets, Ivan Perisic, Marco Reus. Abwehr: Jordi Alba, Dani Carvajal, Diego Godin, Joshua Kimmich, Girgio Chiellini, Samuel Umtiti, Kalidou Koulibaly, Marcelo, Lucas Hernandez, Kostas Manolas, Sergio Ramos, Thiago Silva, Mats Hummels, Kieran Trippier, Raphael Varane, Virgil van Dijk, Jan Vertonghen, Kyle Walker, Sime Vrsaljko, Dejan Lovren.

Jordi Alba, Dani Carvajal, Diego Godin, Joshua Kimmich, Girgio Chiellini, Samuel Umtiti, Kalidou Koulibaly, Marcelo, Lucas Hernandez, Kostas Manolas, Sergio Ramos, Thiago Silva, Mats Hummels, Kieran Trippier, Raphael Varane, Virgil van Dijk, Jan Vertonghen, Kyle Walker, Sime Vrsaljko, Dejan Lovren. Tor: Alisson Becker, Jan Oblak, David De Gea, Hugo Lloris, Thibaut Courtois.

Wie läuft das Voting ab?

Die Auserwählten haben vom 2.-7. Januar Zeit, ihr Team of the Year zusammenzustellen und in den Sozialen Medien zu veröffentlichen. Dieses Ergebnis fließt mit 60 Prozent in das Endergebnis ein, der restliche Anteil kommt von EA Sports selbst. Indirekt kann jedoch auch jeder FIFA-Fan an der Abstimmung teilnehmen. Viele Influencer in den Sozialen Medien lassen ihre Community darüber abstimmen, wer in die Top-11 gewählt werden soll.

Wann wird das Team of the Year verkündet?

Termin für die Bekanntgabe des TotY ist der 7. Januar. Ab diesem Datum wird EA Sports die elf gewählten Spieler offenbaren. Wie die vergangenen Jahre zeigten, wird dies wohl aber nicht an einem Tag, sondern im Laufe der Woche geschehen. So wurde in FIFA 18 jeden Tag ein neuer Mannschaftsteil veröffentlicht. Im Anschluss sind die TotY-Karten für eine Woche in den FUT-Sets verfügbar.