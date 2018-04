Mohamed Salah vom FC Liverpool bei FIFA 18 so gut wie Lionel Messi

FIFA 18 hat Mohamed Salah vom FC Liverpool deutlich verstärkt, er weist jetzt eine Gesamtwertung von 98 Punkten auf. Der Ägypter steht für die Videospiel-Reihe damit auf Augenhöhe mit Lionel Messi vom FC Barcelona.

Salah spielt mit 25 Jahren die bislang beste Saison seiner Karriere: Dem Stürmer gelangen bislang 41 Tore in 46 Spielen, am Montag wurde er als bester Spieler der Premier League ausgezeichnet. Jetzt folgte eine virtuelle Ehrung in Form der Aufwertung bei FIFA 18.

Aufgewertet wurde Salah in Form einer besonderen Karte beim Spielmodus Ultimate Team. 98 Punkte sind seine Gesamtwertung, in Sachen Schnelligkeit und Dribbling weist sein virtuelles Ich seit kurzem die Maximalwerte 99 auf.

Mohamed Salah bei FIFA: Starke Verbesserung seit Saisonbeginn

Insgesamt steigerte sich Salah von einer 85 Basis-Wertung schon um 13 Punkte. Im Laufe der Saison hatte es bereits mehrere Ausgaben des Spielers gegeben, darunter auch schon Wertungen jenseits der 90. Zum Start des Spiels war Salah noch mit einer 83 bewertet worden.

Die nächste Videospiel-Ehre könnte bereits warten. In einer Umfrage zum Cover von FIFA 19 steht Mohamed Salah derzeit unangefochten an der Spitze. 100.000 Fans stimmten bislang für den Ägypter, auf Rang zwei folgt Lionel Messi mit 13.000. Cristiano Ronaldo, bei FIFA 18 mit der Maximal-Wertung von 99 Punkten erhältlich, steht auf Rang drei mit 10.000 Stimmen.

Salah und Messi: Die Leistungsdaten in dieser Saison