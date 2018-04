FC Liverpool, News vor AS Rom: Jürgen Klopp nennt Details der Salah-Verpflichtung

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Championship Derby County -

In einem Interview hat Jürgen Klopp Details zur Verpflichtung von Mohamed Salah genannt. Außerdem warnt der deutsche Teammanager vor der Roma. Hier gibt es die aktuellsten News und Gerüchte zu den Reds vor dem Champions-League-Halbfinale.

Liverpool-News: Klopp erzählt von Treffen mit Salah

Jürgen Klopp hat in einem Interview mit dem Guardian Details zur Verpflichtung von Mohamed Salah preis gegeben. "Ich treffe die Spieler immer, bevor ich sie verpflichte", sagte Klopp. In diesen Treffen entscheidet der Coach, ob er einen Spieler verpflichten möchte oder nicht.

Beim Treffen mit Salah war Klopp vom Auftreten des Ägypters beeindruckt. "Es war ein fantastisches Gespräch. Er hat die ganze Zeit gelächelt. Er hat verrückte Locken, aber er ist wirklich ein richtig netter Junge."

Klopp weiter: "Wir haben drei Stunden über alles geredet, über seine und meine Familie, und am Ende haben wir uns auf einen Deal geeinigt. Ich mag es, Spieler immer wieder an diese Einigung zu erinnern. Es funktioniert richtig gut mit Mo."

Gegen die Roma trifft Salah auf seinen ehemaligen Arbeitgeber: In der Saison 2016/17 stürmte Salah für den Dritten der Serie A.

Mohamed Salahs Statistiken beim FC Liverpool

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Premier League 33 31 10 Champions League 10 8 3 Champions-League-Quali 2 1 - FA Cup 1 1 -

Liverpools Mohamed Salah ausgezeichnet

Für seine herausragenden Leistungen wurde Mohamed Salah als Spieler der Saison ausgezeichnet. Pep Guardiola von Manchester City konnte diese Entscheidung nicht nachvollziehen.

Klopp vor Rom: Leistung muss mit Stimmung mithalten

Vor dem Hinspiel in der Champions League gegen die Roma hat Jürgen Klopp die Wichtigkeit der Fans unterstrichen.

"Die Atmosphäre an einem Europapokalabend in Liverpool trägt uns. Unsere Leistung muss mit der Stimmung im Stadion mithalten", sagte Klopp auf einer Pressekonferenz. Hier geht's zur ausführlichen News.

Liverpools mögliche Aufstellung gegen die Roma

Jürgen Klopp setzt beim FC Liverpool normalerweise auf ein 4-3-3. Besonders der Angriff mit Sadio Mane, Roberto Firmino und Mohamed Salah ist in dieser Saison in bestechender Form. So könnten die Aufstellungen heute Abend aussehen.

FC Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum - Mane, Firmino, Salah

AS Rom: Alisson - Peres, Manolas, Fazio, Kolarov - de Rossi, Florenzi, Strootman, Nainggolan, Perotta - Dzeko

Liverpool gegen Rom im Livestream oder TV sehen

Das Spiel wird in Deutschland ausschließlich im Pay-TV übertragen. Alle weiteren Infos gibt es im ausführlichen Artikel zu den Übertragungsrechten.

Liverpools bisherige Ergebnisse in der CL-Saison 2017/18