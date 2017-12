Der Sport-TV-Programmüberblick für Silvester: Alle Infos zu Livestreams, Highlights und Liveticker

Premier League, Serie A und das Old Firm. Obendrauf noch US-Sport mit NBA, NFL und NHL. Jahreswechsel heißt Stillstand? Nicht bei uns! Sportfans kommen auch um Silvester voll auf ihre Kosten. SPOX verrät euch, wann ihr auf der Couch sitzen müsst, um welches Spiel verfolgen zu können. Sowohl im LIVETICKER, als auch im Livestream bei DAZN.

Den Auftakt in die Tage um den Jahreswechsel gibt es bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Houston Rockets (25-7) um Superstar James Harden wollen nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg holen und Boden auf die Golden State Warriors gut machen. Zu Gast sind sie am 30. Dezember um 1 Uhr in der Nacht bei den Washington Wizards.

Das Highlight des Tages folgt um die Mittagszeit. Um 13 Uhr brennt in Schottland die Luft. Celtic empfängt im heimischen Celtic Park den ewigen Rivalen - die Glasgow Rangers. Nach dem Absturz in die Viertklassigkeit sind die Blau-Weiß-Roten noch kein ernst zu nehmender Titelkandidat, der Abstand an die Tabellenspitze - dort steht Celtic - beträgt elf Punkte.

Dennoch wollen sie dem Erzfeind auf dem Weg zum Titel im grün-weißen Paradise ein Bein stellen und ihren Anhängern einen Sieg schenken. Beide Partien seht ihr bei DAZN.

NFL Week 17: Der letzte Spieltag, die letzten Entscheidungen

Während für die meisten Teams bereits feststeht, dass sie am letzten Spieltag der NFL entspannen können - sei es aufgrund der Qualifikation für die Playoffs oder des frühzeitigen Ausscheidens - geht es für andere an Silvester um alles. In der AFC könnten die Baltimore Ravens (9-6) und die Tennessee Titans (8-7) noch aus den Playoff-Rängen rutschen, die Los Angeles Chargers (8-7) und die Buffalo Bills (8-7) hoffen auf deren Ausrutscher.

In der NFC gilt es dagegen, auf zwei Teams zu achten. Die Atlanta Falcons (9-6) sind im Duell mit den bereits qualifizierten Carolina Panthers (11-4) zum Siegen verdammt, um sicher in der Postseason starten zu dürfen. Die Seattle Seahawks (9-6) hoffen auf eine Niederlage der Falcons, um mit einem Sieg selbst ein Ticket für die Playoffs zu ergattern.

Neun Partien der letzten Runde bekommt ihr am Sonntag, den 31. Dezember, bei NFL RedZone auf DAZN zu sehen.

Premier League und Serie A: Winterpause ist ein Fremdwort

Genau wie in Schottland rollt auch in England der Ball ununterbrochen und in Italien ist der Begriff Winterpause ebenso nicht im Lexikon zu finden. Der Höhepunkt in Italien ist das Duell zwischen Inter und Lazio.

Es ist das Aufeinandertreffen der beiden Top-Torjäger Mauro Icardi und Ciro Immobile. Auf der Insel sind am Neujahrstag alle Augen auf Wayne Rooneys Duell mit seiner alten Liebe gerichtet: der FC Everton empfängt Manchester United.

Darts-WM: Halbfinale und Finale im Ally Pally

Um Neujahr geht es auch im Londoner Ally Pally bei der Darts-WM in die heiße Phase. Genauer gesagt: Es geht um alles. Am Samstag stehen die beiden Halbfinals an. Am Neujahrstag wird ab 21 Uhr der Darts-Weltmeister 2018 ausgespielt. Ob sich Phil Taylor in seinem letzten Turnier zum 15. Mal die Krone des Darts-Sports aufsetzen darf, seht ihr natürlich bei DAZN.

Was ist DAZN?

DAZN ist das Mekka des Sports. Der Online-Streaming-Dienst hat alles im Angebot, was Sportfans brauchen. Ob Spitzenfußball, Darts, US-Sport, Boxen oder Golf. Bei DAZN ist für jeden etwas dabei.

