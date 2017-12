Manchester United gegen Southampton: Alle Infos zur Übertragung und den Teams

Premier League Crystal Palace -

Manchester United hat kurz vor dem Jahreswechsel den FC Southampton zu Gast. Beide Teams stecken in einem Tief - allerdings unter verschiedenen Vorzeichen. SPOX hat für euch alle Infos zur Partie, den Teams sowie der Übertragung im Livestream und -ticker.

Trotz des zweiten Tabellenplatzes in der Premier League brennt in Manchester so ein bisschen der Baum. Vor etwas mehr als einer Woche gab's das peinliche Aus im Ligapokal gegen Zweitligist Bristol, gefolgt von zwei Remis in der Liga gegen Leicester und Burnley. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt historische 15 Punkte - und mit Chlesea und Liverpool lauert den Red Devils ein Verfolgerduo im Nacken, das es ernst meint.

Mit dem auf Rang 14 abgestürzten Southampton kommt jetzt ein vermeintlich leichter Gegner ins Old Trafford, zumal die Saints aus den letzten elf Spielen genau eins gewonnen haben. Doch dürften die Red Devils gewarnt sein, so hat Southampton zwei der letzten drei Gastspiele im Theatre of Dreams gewonnen.

Wann und wo spielt United gegen Southampton?

Partie Manchester United - FC Southampton Anpfiff Samstag, 30. Dezember um 18.30 Uhr (MEZ) Stadion Old Trafford, Manchester

Wo läuft United gegen Southampton live?

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es keine TV-Übertragung der Partie der Red Devils gegen die Saints, weder im Free-, noch im Pay-TV. Dafür überträgt Streaming-Dienst DAZN das Spiel im Livestream.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN bringt zur Weihnachtszeit und zwischen den Jahren den besten Livesport auf die heimische Couch: Premier League, Darts-WM, NBA und weiterer internationaler Spitzenfußball! Im ersten Monat ist das komplette DAZN-Programm kostenlos testbar, danach kostet das Angebot - das neben den europäischen Topligen im Fußball und allen relevanten US-Sport-Ligen zahlreiche weitere Sportevents umfasst - lediglich 9,99 Euro im Monat.

Wo finde ich einen Liveticker zu United gegen Southampton?

Wie zu jedem anderen Spiel der Premier League bietet SPOX auch zu United gegen Southampton einen LIVETICKER an.

Die Fakten zum Spiel United gegen Southampton

Manchester United hat die letzten drei Spiele gegen Southampton kein einziges Gegentor kassiert. In den neun Partien davor gab's immer mindestens einen Gegentreffer.

Hoffnung dürfte den Saints die Auswärtsstatistik machen: zwei der letzten drei Ligaauftritte im Theatre of Dreams konnte Southampton gewinnen.

United hat als Zweiter bereits 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer City. Zu diesem Zeitpunkt der Saison gab es noch nie einen dermaßen großen Abstand.

United kann auf seine Joker zählen, neun Mal netzten bereits eingewechselte Spieler. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielten die Red Devils zusammen acht Joker-Tore.

Mourinho hadert mit Transfermarkt - Southampton kassiert ab

"Es ist nicht genug, es ist nicht genug!" Jose Mourinho ging nach dem glücklichen 2:2 gegen Burnley hart mit der Qualität seiner Truppe ins Gericht. 340 Millionen Euro gab United in der letzten Transferphase aus - und bekam dafür dem Portugiesen zufolge nicht genügen Klasse.

"Es gibt einen Unterschied zwischen einem großen Klub und einem großen Fußball-Team. Wir haben die Verantwortung, die Liga zu gewinnen. Das haben die Tottenham Hotspur oder der FC Arsenal nicht", sagte Mourinho. "Wir befinden uns im zweiten Jahr, in dem wir versuchen, ein Team aufzubauen, das mal als eines der besten der Welt bekannt war. Der Preis für die großen Klubs ist höher. Historische Klubs werden für ihre Geschichte auf dem Markt bestraft."

Bestes Beispiel: der FC Liverpool. Die Reds verstärkten sich jüngst mit Virgil van Dijk von Uniteds Gegner Southampton. "Weltrekord für einen Verteidiger" merkten die Saints über die Ablösesumme an. Die beträgt Medienberichten zufolge umgerechnet 84 Millionen Euro.

Die Tabelle vor dem 21. Spieltag