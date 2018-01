Dominic Thiem ab Freitag in St. Pölten für Österreich am Start!

Dominic Thiem wird dem österreichischen Davis-Cup-Team im Match gegen Weißrussland doch zur Verfügung stehen, Das gab Österreichs Nummer eins am Dienstag via Facebook bekannt.

Großartige Nachrichten für Österreichs Tennisfans: Dominic Thiem wird beim Heimspiel gegen Weißrussland ab Freitag in St. Pölten an den Start gehen. Das Training in der Südstadt sei gut verlaufen, die körperliche Verfassung hervorragend.

Die Ausgangsposition für die Österreicher, die im vergangenen Jahr in Weißrussland verloren hatten - allerdings auf Hartplatz - hat sich durch die Bereitschaft der Nummer sechs der Welt, nun doch zu spielen, natürlich deutlich verbessert. Wie schon gegen Rumänien im September 2017 in Wels ist davon auszugehen, dass der österreichische Kapitän Thiem und Gerald Melzer für die beiden Einzel am Freitag nominiert. In St. Pölten wird erstmals das zweitägige Format ausgetragen, die Best-of-Five-Matches im Einzel sind Geschichte.

Für das Doppel darf Koubek mit Australian-Open-Champion Oliver Marach und Philipp Oswald planen.

Unmittelbar nach dem Davis Cup wird es für Dominic Thiem nach Südamerika gehen: Der 24-jährige Lichtenwörther hat für die Turniere in Buenos Aires und Rio de Janeiro genannt.