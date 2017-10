Wahnsinns-Comeback

If Stockholm Open Men Single Live ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single Live ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single Live WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single Live ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Jurij Rodionov hat beim ATP-Challenger-Turnier in Ningbo (China) nach einem sensationellen Comeback das Halbfinale erreicht. Der österreichische Qualifikant bezwang den Australier Jordan Thompson in drei Sätzen.

Für Rodionov ist es der größte Erfolg seiner noch jungen Karriere. Der 18-jährige Linkshänder steht zum ersten Mal in der Vorschlussrunde eines Challenger-Events. Gegen die Nummer 76 der Welt lag der Youngster bereits mit 3:6 und 1:5 zurück, bevor er das Unmögliche möglich machte.

Nach großartiger Aufholjagd verwandelte Rodionov nach 2:32 Stunden seinen ersten Matchball zum 3:6, 7:6 (5) und 6:4. Im Match um den Finaleinzug trifft Österreichs Zukunftshoffnung am Samstag (nicht vor 9 Uhr MESZ in den LIVE-SCORES) auf den russischen Routinier Mikhail Youzhny.

Ein Platz unter den Top 500 ist der aktuellen Nummer 691 der Welt damit bereits jetzt kaum noch zu nehmen.

Melzer glänzt in Kolumbien

Beim parallel ausgetragenen Sandplatz-Challenger in Cali (Kolumbien) steht Gerald Melzer ebenfalls im Halbfinale. Der an Position fünf gesetzte Niederösterreicher spielt am heutigen Freitag (ab 21 Uhr MESZ in den LIVE-SCORES) gegen Federico Delbonis (Argentinien/2) um den Einzug in sein drittes Challenger-Finale der Saison.