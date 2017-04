Doha-Sieg für Lucas Miedler

Sonntag, 23.04.2017

Mielder, der 24 Doppel-Titel in den letzten vier Jahren auf ITF-Ebene gewann, holte in Doha seinen vierten Einzel-Titel auf der ITF-Tour. Finalgegner Mercks hatte im Viertelfinale den an eins gesetzten Daniel Altmaier aus dem Turnier genommen.

Bei den Damen hat Barbara Haas mit ihrer Halbfinalteilnahme beim ITF-Event in Dothan/USA (60.000 US-Dollar) ein tolles Ergebnis gefeiert. Ebenfalls ein Halbfinale hat Marlies Szupper vorzuweisen, beim mit 15.000 US-Dollar dotierten Turnier in Shyment/Kadsachstan. Die 21-Jährige verlor hier mit 4:6, 6:7 (1) gegen Maryna Charnyshova, hatte allerdings auf dem Weg dorthin die an vier gesetzte Margarita Lazareva und im Viertelfinale die an sechs gesetzte Yana Sizikova aus dem Turnier genommen.